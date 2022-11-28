28 ноября 2022

В пермском ТРЦ открылся магазин с одеждой Reebok, Puma, Adidas

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, адидас, adidas, спортивная одежда
Магазин открылся в выходные Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин MOVE. В нем представлена спортивная одежда зарубежных брендов. Об открытии сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«В MOVE представлена одежда, обувь и аксессуары мировых и локальных брендов, в том числе Adidas, Reebok, Puma. Также гости ТРЦ „Планета“ могут приобрести различный спортивный инвентарь», — указано в пресс-релизе.

Магазин расположен на втором этаже «Планеты». Его площадь составляет 158 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в этом же ТРЦ открылся магазин одежды Marc O’Polo. Он расположен на первом этаже.

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В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин MOVE. В нем представлена спортивная одежда зарубежных брендов. Об открытии сообщили в пресс-службе ТРЦ. «В MOVE представлена одежда, обувь и аксессуары мировых и локальных брендов, в том числе Adidas, Reebok, Puma. Также гости ТРЦ „Планета“ могут приобрести различный спортивный инвентарь», — указано в пресс-релизе. Магазин расположен на втором этаже «Планеты». Его площадь составляет 158 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что в этом же ТРЦ открылся магазин одежды Marc O’Polo. Он расположен на первом этаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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