Пермский министр озвучил причины конфликта РФ с Западом

Батмазов снялся в фильме для пермского телеканала Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов принял участие в съемках фильма для пермского телеканала. В небольшом фрагменте, который министр выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», он рассказывает о причинах конфликта России и Запада.

«Вся таблица Менделеева находится в Сибири. И естественно, эти богатства нашей страны не дают покоя многим на земном шаре. В том числе и Запад, блок НАТО, 30 государств, где проживает свыше 900 миллионов человек. Наша страна в одиночку дает отпор новому фашизму, неонацизму, который развился на Украине», — заявил Батмазов в ролике.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.