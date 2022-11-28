28 ноября 2022

Пермский министр озвучил причины конфликта РФ с Западом

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Заседание Правительства Пермского края. Пермь, батмазов виктор
Батмазов снялся в фильме для пермского телеканала Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов принял участие в съемках фильма для пермского телеканала. В небольшом фрагменте, который министр выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», он рассказывает о причинах конфликта России и Запада.

«Вся таблица Менделеева находится в Сибири. И естественно, эти богатства нашей страны не дают покоя многим на земном шаре. В том числе и Запад, блок НАТО, 30 государств, где проживает свыше 900 миллионов человек. Наша страна в одиночку дает отпор новому фашизму, неонацизму, который развился на Украине», — заявил Батмазов в ролике.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.

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Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов принял участие в съемках фильма для пермского телеканала. В небольшом фрагменте, который министр выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», он рассказывает о причинах конфликта России и Запада. «Вся таблица Менделеева находится в Сибири. И естественно, эти богатства нашей страны не дают покоя многим на земном шаре. В том числе и Запад, блок НАТО, 30 государств, где проживает свыше 900 миллионов человек. Наша страна в одиночку дает отпор новому фашизму, неонацизму, который развился на Украине», — заявил Батмазов в ролике. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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