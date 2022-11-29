В Пермском крае вводят новые меры поддержки мобилизованных и добровольцев

Мобилизованные получили новые льготы от властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, а также участвующие в боевых действиях в качества добровольцев или по контракту, смогут получить отсрочку по уплате аренды за государственное имущество и землю. Соответствующее распоряжение приняло 30 ноября правительство Пермского края на заседании, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также по контракту, которые являются арендаторами государственного имущества, в том числе, и земельных участков, находящихся в краевой собственности, им предоставляется отсрочка по арендной плате по договорам аренды государственного имущества», — пояснила глава минимущества Лариса Ведерникова. Также они смогут расторгнуть договоры без применения штрафов.

Претендовать на эту меру поддержки смогут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Среди условий — имущество и земля не должны использоваться, а единственным учредителем и руководителем является один и тот же человек. Подать заявку можно почтой, в том числе, электронной, или через уполномоченное лицо. Вся информация о том, как воспользоваться этой льготой, направлена в военкоматы и учебные центры, отметила Ведерникова.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что этой мерой поддержки смогут воспользоваться немногие. «Но, если мы можем ее принять, лишним не будет», — заявил он.

Аналогичные права у военнослужащих есть в отношении федерального имущества. По словам Ларисы Ведерниковой, муниципалитетам также поручили ввести такую меру поддержки. Ранее в регионе все мобилизованные получили по 100 тысяч из краевого бюджета. Также по 15 тысяч власти выплатили на каждого ребенка военнослужащих. Частичная мобилизация проходила с 21 сентября по 28 октября.