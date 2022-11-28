В Сургуте не хватает квартир для аренды из-за наплыва беженцев с Украины

29 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Цены на аренду квартир поднялись на 10-15% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте образовался резкий дефицит квартир для аренды из-за наплыва беженцев с Украины. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента аренды жилой недвижимости компании «Этажи» Валерия Сотник. «По сравнению с ноябрем прошлого года количество заявок на поиск временного жилья выше на 56%. При этом если в прошлые годы пик спроса приходился на период с конца июля и до середины октября, то в этом году высокая активность арендаторов сохраняется и в ноябре. Из-за этого на рынке аренды в Сургуте отмечается дефицит доступных квартир. Основной спрос сейчас со стороны приезжающих в Сургут работать. Причем если год назад это были по большей части трудовые мигранты из соседних республик, то теперь выросла доля приезжих из других регионов России и Украины», — сообщила Сотник. Кроме этого, риелторы отметили, что из-за спроса на аренду квартир на них увеличились цены. От прошлогодних предложений нынешние отличаются на 4-5 тысяч рублей. «По сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 10-15%. Если год назад на 20 тысяч рублей можно было легко снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом, то теперь ставки аренды на аналогичные квартиры выросли до 24-25 тысяч рублей», — добавила Сотник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за дефицита квартир выросли цены на аренду жилья. По сравнению с прошлым годом средняя сумма аренды поднялась на 7%.

В Сургуте образовался резкий дефицит квартир для аренды из-за наплыва беженцев с Украины. Об этом URA.RU сообщил руководитель департамента аренды жилой недвижимости компании «Этажи» Валерия Сотник. «По сравнению с ноябрем прошлого года количество заявок на поиск временного жилья выше на 56%. При этом если в прошлые годы пик спроса приходился на период с конца июля и до середины октября, то в этом году высокая активность арендаторов сохраняется и в ноябре. Из-за этого на рынке аренды в Сургуте отмечается дефицит доступных квартир. Основной спрос сейчас со стороны приезжающих в Сургут работать. Причем если год назад это были по большей части трудовые мигранты из соседних республик, то теперь выросла доля приезжих из других регионов России и Украины», — сообщила Сотник. Кроме этого, риелторы отметили, что из-за спроса на аренду квартир на них увеличились цены. От прошлогодних предложений нынешние отличаются на 4-5 тысяч рублей. «По сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 10-15%. Если год назад на 20 тысяч рублей можно было легко снять однокомнатную квартиру с хорошим ремонтом, то теперь ставки аренды на аналогичные квартиры выросли до 24-25 тысяч рублей», — добавила Сотник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за дефицита квартир выросли цены на аренду жилья. По сравнению с прошлым годом средняя сумма аренды поднялась на 7%.