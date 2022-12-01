01 декабря 2022

В Челябинской области растет число школьников, заболевших COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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На 2 декабря коронавирусом болеют девять школьников Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксирован рост заболевших коронавирусом школьников. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, по состоянию на 2 декабря COVID-19 был выявлен у девяти школьников.

«В Челябинской области COVID-19 на 2 декабря болеет 1 тысяча 386 человек. Из них 9 школьников», — сообщили URA.RU в минздраве области.

За прошедшие сутки от коронавируса в регионе также умер один человек. Врачи рекомендуют жителям продолжать комплекс мер по предупреждению заболевания. К ним относится вакцинация, ношение масок, использование перчаток и санитайзеров.

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В Челябинской области зафиксирован рост заболевших коронавирусом школьников. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, по состоянию на 2 декабря COVID-19 был выявлен у девяти школьников. «В Челябинской области COVID-19 на 2 декабря болеет 1 тысяча 386 человек. Из них 9 школьников», — сообщили URA.RU в минздраве области. За прошедшие сутки от коронавируса в регионе также умер один человек. Врачи рекомендуют жителям продолжать комплекс мер по предупреждению заболевания. К ним относится вакцинация, ношение масок, использование перчаток и санитайзеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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