В Челябинской области растет число школьников, заболевших COVID-19

На 2 декабря коронавирусом болеют девять школьников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксирован рост заболевших коронавирусом школьников. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, по состоянию на 2 декабря COVID-19 был выявлен у девяти школьников.

«В Челябинской области COVID-19 на 2 декабря болеет 1 тысяча 386 человек. Из них 9 школьников», — сообщили URA.RU в минздраве области.

За прошедшие сутки от коронавируса в регионе также умер один человек. Врачи рекомендуют жителям продолжать комплекс мер по предупреждению заболевания. К ним относится вакцинация, ношение масок, использование перчаток и санитайзеров.