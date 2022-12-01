В Челябинской области растет число школьников, заболевших COVID-19

На 2 декабря коронавирусом болеют девять школьников
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Челябинской области зафиксирован рост заболевших коронавирусом школьников. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, по состоянию на 2 декабря COVID-19 был выявлен у девяти школьников.
«В Челябинской области COVID-19 на 2 декабря болеет 1 тысяча 386 человек. Из них 9 школьников», — сообщили URA.RU в минздраве области.
За прошедшие сутки от коронавируса в регионе также умер один человек. Врачи рекомендуют жителям продолжать комплекс мер по предупреждению заболевания. К ним относится вакцинация, ношение масок, использование перчаток и санитайзеров.
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