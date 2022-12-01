01 декабря 2022

В Челябинске промышленные гиганты приглашают на работу иногородних

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В регионе пройдет ярмарка вакансий по рабочим специальностям Фото:

В Челябинске 6 декабря пройдет ярмарка вакансий с участием таких промышленных гигантов, как АО «КОНАР» и ООО «Станкомаш». Предприятия активно участвуют в программах по импортозамещению и готовы сделать специальные предложения для иногородних граждан. Об этом URA.RU сообщили в региональной службе занятости населения.

«В Челябинске 6 декабря с 10.00 до 12.00 пройдет ярмарка вакансий с участием предприятий „КОНАР“ и „Станкомаш“. Руководство предприятий уделяет большое внимание соцподдержке работников. Для иногородних граждан есть специальные предложения», — заявили URA.RU в ведомстве.

Согласно опубликованным службой занятости данным, на КОНАР требуются специалисты почти по 30 специальностям. Это стропальщики, маляры, грузчики, операторы станков ЧПУ (3-5 разряд), вальцовщики, кладовщики, инженеры и многие другие. Самые высокие зарплаты предлагают токарям и наладчикам станков с ЧПУ — до 85 тысяч рублей. Остальные рабочие специальности в среднем оцениваются от 35 до 50 тысяч рублей.

На «Станкомаш» требуются мастера, электросварщики, инженеры-технологи, заточники и операторы станков с программным управлением. Самая высокая зарплата у инженера-технолога — до 52 тысяч рублей.

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В Челябинске 6 декабря пройдет ярмарка вакансий с участием таких промышленных гигантов, как АО «КОНАР» и ООО «Станкомаш». Предприятия активно участвуют в программах по импортозамещению и готовы сделать специальные предложения для иногородних граждан. Об этом URA.RU сообщили в региональной службе занятости населения. «В Челябинске 6 декабря с 10.00 до 12.00 пройдет ярмарка вакансий с участием предприятий „КОНАР“ и „Станкомаш“. Руководство предприятий уделяет большое внимание соцподдержке работников. Для иногородних граждан есть специальные предложения», — заявили URA.RU в ведомстве. Согласно опубликованным службой занятости данным, на КОНАР требуются специалисты почти по 30 специальностям. Это стропальщики, маляры, грузчики, операторы станков ЧПУ (3-5 разряд), вальцовщики, кладовщики, инженеры и многие другие. Самые высокие зарплаты предлагают токарям и наладчикам станков с ЧПУ — до 85 тысяч рублей. Остальные рабочие специальности в среднем оцениваются от 35 до 50 тысяч рублей. На «Станкомаш» требуются мастера, электросварщики, инженеры-технологи, заточники и операторы станков с программным управлением. Самая высокая зарплата у инженера-технолога — до 52 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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