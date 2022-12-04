04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Екатеринбурге иномарка врезалась в отбойник из-за массового ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Легковушку отбросило в отбойник из-за массового ДТП в Екатеринбурге Фото:

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП, в результате которого один из автомобилей врезался в отбойник, а остальные вылетели на обочину. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Volkswagen при перестроении допустил столкновение с Renault Duster. После ДТП Renault отбросила на полосу для встречного движение, где иномарка врезалась в Hyundai», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло вечером 4 декабря на улице Серафимы Дерябиной. В результате массовой аварии никто не пострадал. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скоростной режим исходя из погодных условий, дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись пять автомобилей. Аварии произошли из-за обледенения на свердловской трассе.

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП, в результате которого один из автомобилей врезался в отбойник, а остальные вылетели на обочину. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen при перестроении допустил столкновение с Renault Duster. После ДТП Renault отбросила на полосу для встречного движение, где иномарка врезалась в Hyundai», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 4 декабря на улице Серафимы Дерябиной. В результате массовой аварии никто не пострадал. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скоростной режим исходя из погодных условий, дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись пять автомобилей. Аварии произошли из-за обледенения на свердловской трассе.
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