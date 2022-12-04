В Екатеринбурге иномарка врезалась в отбойник из-за массового ДТП. Фото

05 декабря 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Легковушку отбросило в отбойник из-за массового ДТП в Екатеринбурге Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП, в результате которого один из автомобилей врезался в отбойник, а остальные вылетели на обочину. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen при перестроении допустил столкновение с Renault Duster. После ДТП Renault отбросила на полосу для встречного движение, где иномарка врезалась в Hyundai», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 4 декабря на улице Серафимы Дерябиной. В результате массовой аварии никто не пострадал. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скоростной режим исходя из погодных условий, дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись пять автомобилей. Аварии произошли из-за обледенения на свердловской трассе. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошло массовое ДТП, в результате которого один из автомобилей врезался в отбойник, а остальные вылетели на обочину. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen при перестроении допустил столкновение с Renault Duster. После ДТП Renault отбросила на полосу для встречного движение, где иномарка врезалась в Hyundai», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло вечером 4 декабря на улице Серафимы Дерябиной. В результате массовой аварии никто не пострадал. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скоростной режим исходя из погодных условий, дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил столкнулись пять автомобилей. Аварии произошли из-за обледенения на свердловской трассе.