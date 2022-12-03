03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Свердловской области из-за обледенения на трассе столкнулись несколько автомобилей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на трассе зимой. Челябинск, снег, камаз, зима, дтп, трасса, авария, гибдд, кювет, зимняя дорога, гололед, дпс
Сразу несколько ДТП на Серовском тракте зафиксировали инспекторы ГИБДД Фото:

На Серовском тракте (Свердловская область) по направлению Нижний Тагил — Екатеринбург произошло несколько ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Несколько ДТП на автодороге со стороны Тагила, не доезжая Екатеринбурга. Сильное обледенение на трассе, плохая видимость. Столкновения машин на разных отрезках Серовского тракта», — рассказали очевидцы на странице сообщества «Вконтакте» «Екатеринбург — Серов (Online)»

В ГИБДД Свердловской области в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердили информацию о пяти разных дорожно-транспортных происшествиях, зафиксированных инспекторами. В результате столкновений пострадавших нет.

В сегодняшних погодных условиях Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям отказаться от резких маневров и резких торможений. Необходимо двигаться с пониженной скоростью, соблюдать боковые интервалы и дистанцию для других транспортных средств. При управлении транспортными средствами следует направлять повышенное внимание к обстановке на дороге, не отвлекаясь от управления транспортным средством, и не пользоваться телефоном во время движения.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

На Серовском тракте (Свердловская область) по направлению Нижний Тагил — Екатеринбург произошло несколько ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Несколько ДТП на автодороге со стороны Тагила, не доезжая Екатеринбурга. Сильное обледенение на трассе, плохая видимость. Столкновения машин на разных отрезках Серовского тракта», — рассказали очевидцы на странице сообщества «Вконтакте» «Екатеринбург — Серов (Online)» В ГИБДД Свердловской области в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердили информацию о пяти разных дорожно-транспортных происшествиях, зафиксированных инспекторами. В результате столкновений пострадавших нет. В сегодняшних погодных условиях Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям отказаться от резких маневров и резких торможений. Необходимо двигаться с пониженной скоростью, соблюдать боковые интервалы и дистанцию для других транспортных средств. При управлении транспортными средствами следует направлять повышенное внимание к обстановке на дороге, не отвлекаясь от управления транспортным средством, и не пользоваться телефоном во время движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...