В Свердловской области из-за обледенения на трассе столкнулись несколько автомобилей. Видео

04 декабря 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Сразу несколько ДТП на Серовском тракте зафиксировали инспекторы ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Серовском тракте (Свердловская область) по направлению Нижний Тагил — Екатеринбург произошло несколько ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Несколько ДТП на автодороге со стороны Тагила, не доезжая Екатеринбурга. Сильное обледенение на трассе, плохая видимость. Столкновения машин на разных отрезках Серовского тракта», — рассказали очевидцы на странице сообщества «Вконтакте» «Екатеринбург — Серов (Online)» В ГИБДД Свердловской области в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердили информацию о пяти разных дорожно-транспортных происшествиях, зафиксированных инспекторами. В результате столкновений пострадавших нет. В сегодняшних погодных условиях Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям отказаться от резких маневров и резких торможений. Необходимо двигаться с пониженной скоростью, соблюдать боковые интервалы и дистанцию для других транспортных средств. При управлении транспортными средствами следует направлять повышенное внимание к обстановке на дороге, не отвлекаясь от управления транспортным средством, и не пользоваться телефоном во время движения.

На Серовском тракте (Свердловская область) по направлению Нижний Тагил — Екатеринбург произошло несколько ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Несколько ДТП на автодороге со стороны Тагила, не доезжая Екатеринбурга. Сильное обледенение на трассе, плохая видимость. Столкновения машин на разных отрезках Серовского тракта», — рассказали очевидцы на странице сообщества «Вконтакте» «Екатеринбург — Серов (Online)» В ГИБДД Свердловской области в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердили информацию о пяти разных дорожно-транспортных происшествиях, зафиксированных инспекторами. В результате столкновений пострадавших нет. В сегодняшних погодных условиях Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям отказаться от резких маневров и резких торможений. Необходимо двигаться с пониженной скоростью, соблюдать боковые интервалы и дистанцию для других транспортных средств. При управлении транспортными средствами следует направлять повышенное внимание к обстановке на дороге, не отвлекаясь от управления транспортным средством, и не пользоваться телефоном во время движения.