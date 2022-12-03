На Серовском тракте (Свердловская область) по направлению Нижний Тагил — Екатеринбург произошло несколько ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Несколько ДТП на автодороге со стороны Тагила, не доезжая Екатеринбурга. Сильное обледенение на трассе, плохая видимость. Столкновения машин на разных отрезках Серовского тракта», — рассказали очевидцы на странице сообщества «Вконтакте» «Екатеринбург — Серов (Online)»
В ГИБДД Свердловской области в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердили информацию о пяти разных дорожно-транспортных происшествиях, зафиксированных инспекторами. В результате столкновений пострадавших нет.
В сегодняшних погодных условиях Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям отказаться от резких маневров и резких торможений. Необходимо двигаться с пониженной скоростью, соблюдать боковые интервалы и дистанцию для других транспортных средств. При управлении транспортными средствами следует направлять повышенное внимание к обстановке на дороге, не отвлекаясь от управления транспортным средством, и не пользоваться телефоном во время движения.
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