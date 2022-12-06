Культурный центр построят со стеклянными стенами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска узаконила строительство стеклянного культурного центра в парке «Металлург» имени Тищенко у «Дома-Аквариума». Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Управлению культуры Администрации города Челябинска предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — культурного центра в зоне парков, скверов, бульваров и набережных на территории МАУ „Парк ‚Металлург‘ имени О. И. Тищенко“. Строительство объекта запланировано в границах улиц 60-летия Октября, Дегтярева, Первого Спутника и Румянцева в Металлургическом районе города», — говорится в распоряжении.

Согласно проекту, в здании будут расположены помещения для активного досуга. В помещении обустроят спортивные залы и спортсекции, шахматный клуб, библиотеку, конференц-залы и выставочную экспозицию. Общая площадь стеклянного культурного центра составит 1 тысячу квадратных метров.

Ранее мэрия Челябинска рассмотрела проект строительства культурного центра в парке «Металлург» имени Тищенко. Общая площадь земли под застройку составила 296 квадратных метров.