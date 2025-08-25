В Челябинской области из-за жары на четыре дня объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность
В Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность Фото:

В Челябинской области на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение из-за жары, прогнозируемой на юге региона. Об этом предупредили синоптики челябинского Гидрометеоцентра. 

«Штормовое предупреждение. Во второй половине дня 25 августа, 26-29 августа в южной половине Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. 

Согласно долгосрочному прогнозу «Гисметео», в Троицке в ближайшие дни дневная температура превысит +31 градус. В Магнитогорске, который также расположен на юге региона, ожидается жара +28 градусов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение из-за жары, прогнозируемой на юге региона. Об этом предупредили синоптики челябинского Гидрометеоцентра.  «Штормовое предупреждение. Во второй половине дня 25 августа, 26-29 августа в южной половине Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.  Согласно долгосрочному прогнозу «Гисметео», в Троицке в ближайшие дни дневная температура превысит +31 градус. В Магнитогорске, который также расположен на юге региона, ожидается жара +28 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...