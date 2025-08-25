В Челябинской области из-за жары на четыре дня объявили штормовое предупреждение

В Челябинской области на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение из-за жары, прогнозируемой на юге региона. Об этом предупредили синоптики челябинского Гидрометеоцентра.
«Штормовое предупреждение. Во второй половине дня 25 августа, 26-29 августа в южной половине Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.
Согласно долгосрочному прогнозу «Гисметео», в Троицке в ближайшие дни дневная температура превысит +31 градус. В Магнитогорске, который также расположен на юге региона, ожидается жара +28 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!