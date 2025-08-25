Челябинские экологи начали обследование озера Второе из-за планов застройки. Фото

Вблизи челябинского озера планируется строительство многоквартирного дома
Вблизи челябинского озера планируется строительство многоквартирного дома Фото:

В Челябинске началось экологическое обследование озера Второе в районе Чурилово, где планируется строительство многоквартирных домов. Как сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков, исследования инициированы после многочисленных обращений жителей.

«Основанием для начала исследований стали частые обращения жителей, выразивших обеспокоенность влиянием будущей застройки на состояние озера и прилегающей территории. Люди хотят иметь достоверную и объективную информацию», — пояснил Безруков.

Эксперты уже отобрали пробы воды и грунта для лабораторного анализа. Обследование позволит оценить текущее состояние экосистемы и подготовить рекомендации по минимизации потенциального ущерба от строительства.

