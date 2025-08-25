В Челябинске началось экологическое обследование озера Второе в районе Чурилово, где планируется строительство многоквартирных домов. Как сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков, исследования инициированы после многочисленных обращений жителей.
«Основанием для начала исследований стали частые обращения жителей, выразивших обеспокоенность влиянием будущей застройки на состояние озера и прилегающей территории. Люди хотят иметь достоверную и объективную информацию», — пояснил Безруков.
Эксперты уже отобрали пробы воды и грунта для лабораторного анализа. Обследование позволит оценить текущее состояние экосистемы и подготовить рекомендации по минимизации потенциального ущерба от строительства.
