В Челябинской области сожгли сыр из Германии и одной из стран Прибалтики. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция запрещена к продаже в России.
«В двух отделах торгового комплекса „Европа-Азия “ Челябинска обнаружили 8,05 кг запрещенного к продаже в России сыра: две пачки по 125 граммов немецкого происхождения и 7,8 кг производства одной из прибалтийских стран. Сыр был изъят и уничтожен в этот же день», — заявили URA.RU в офисе службы.
Оборот санкционного сыра сотрудники ведомства выявили совместно с представителями Челябинской таможни. Собственников отделов теперь привлекут к административной ответственности. Материалы передали в Челябинскую транспортную прокуратуру.
Ограничения в РФ введены указом президента РФ Владимира Путина. В августе 2014 года установлены специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности России.
