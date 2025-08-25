В Челябинской области в печи сожгли сыр из Германии и Прибалтики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Запрещенный сыр надзорные органы выявили в Челябинске на рынке
Запрещенный сыр надзорные органы выявили в Челябинске на рынке

В Челябинской области сожгли сыр из Германии и одной из стран Прибалтики. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция запрещена к продаже в России.

«В двух отделах торгового комплекса „Европа-Азия “ Челябинска обнаружили 8,05 кг запрещенного к продаже в России сыра: две пачки по 125 граммов немецкого происхождения и 7,8 кг производства одной из прибалтийских стран. Сыр был изъят и уничтожен в этот же день», — заявили URA.RU в офисе службы.

Оборот санкционного сыра сотрудники ведомства выявили совместно с представителями Челябинской таможни. Собственников отделов теперь привлекут к административной ответственности. Материалы передали в Челябинскую транспортную прокуратуру.

Ограничения в РФ введены указом президента РФ Владимира Путина. В августе 2014 года установлены специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности России.

© Служба новостей «URA.RU»
