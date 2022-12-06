В Челябинске сдают на Новый год коттедж, где снимался выпуск «Орла и решки»

В стоимость аренды коттеджа входят SPA-услуги и спортивные развлечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В парк-отеле SPA «Резиденции 888» в Челябинске можно арендовать на новогодние праздники президентский дом, в котором останавливалась телеведущая «Орла и решки» Мария Горбань. Снять дом с 31 декабря по 2 января можно за 150 000 рублей. Об этом telegram-каналу « Челябинск, который смог » сообщили в пресс-службе парк-отеля.

«Дом рассчитан на десять гостей. В распоряжении клиента будут 12-метровый бассейн, джакузи, массажные кресла и три вида бань. Еще в стоимость входит один час баскетбольной площадки, настольного тенниса, четыре площадки для игры в дартс, имитаторы футбольного и хоккейного вратарей, а также игровой зал с бильярдом и мини-футболом», — уточнили в пресс-службе.

На территории комплекса есть восемь вилл, семь из которых уже забронированы. Осталась одна маленькая на три человека за 36 000 рублей. Из зимних развлечений SPA «Резиденция 888» предлагает каток на озере Малый Кременкуль и тюбинговую горку.