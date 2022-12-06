06 декабря 2022

В Челябинске запретили работу театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция новой постановки оперы «Волшебная флейта». Екатеринбург, театр, конец, спектакль, занавес
Театр не соблюдал нормы пожарной безопасности (фото из архива) Фото:

В Челябинске запретили работу негосударственного театра «Mini», который находился в подвале жилого дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Предприниматель, являющийся руководителем театра „Mini“, осуществлял деятельность в подвале многоквартирного дома по улице Плеханова в Челябинске. Совместная проверка прокуратуры и МЧС выявила нарушения норм пожарной безопасности», — отметили в ведомстве.

Нарушения не обеспечивали безопасность зрителей в случае пожара. По иску прокурора суд Советского района запретил работу театра.

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В Челябинске запретили работу негосударственного театра «Mini», который находился в подвале жилого дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Предприниматель, являющийся руководителем театра „Mini“, осуществлял деятельность в подвале многоквартирного дома по улице Плеханова в Челябинске. Совместная проверка прокуратуры и МЧС выявила нарушения норм пожарной безопасности», — отметили в ведомстве. Нарушения не обеспечивали безопасность зрителей в случае пожара. По иску прокурора суд Советского района запретил работу театра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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