В Челябинске запретили работу театра

Театр не соблюдал нормы пожарной безопасности (фото из архива)
В Челябинске запретили работу негосударственного театра «Mini», который находился в подвале жилого дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Предприниматель, являющийся руководителем театра „Mini“, осуществлял деятельность в подвале многоквартирного дома по улице Плеханова в Челябинске. Совместная проверка прокуратуры и МЧС выявила нарушения норм пожарной безопасности», — отметили в ведомстве.
Нарушения не обеспечивали безопасность зрителей в случае пожара. По иску прокурора суд Советского района запретил работу театра.
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