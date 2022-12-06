В Челябинске запретили работу театра

Театр не соблюдал нормы пожарной безопасности (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске запретили работу негосударственного театра «Mini», который находился в подвале жилого дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Предприниматель, являющийся руководителем театра „Mini“, осуществлял деятельность в подвале многоквартирного дома по улице Плеханова в Челябинске. Совместная проверка прокуратуры и МЧС выявила нарушения норм пожарной безопасности», — отметили в ведомстве.

Нарушения не обеспечивали безопасность зрителей в случае пожара. По иску прокурора суд Советского района запретил работу театра.