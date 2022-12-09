Власти Нижневартовска помогают вывозить вещи жильцам дома, где произошел взрыв газа

10 декабря 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Жильцы пострадавшего дома вывозят вещи Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) жителям дома по улице Мира, чьи квартиры пострадали при взрыве газа, помогают вывозить вещи. Информация опубликована в telegram-канале администрации города. «Все расходы, включая работу техники и грузчиков, муниципалитет берет на себя. Сегодня, 10 декабря, от жителей поступило две заявки», — сообщили в мэрии. Для вещей подготовили склад, по желанию жители могут перевезти их во временное жилье. Организовать работу поручили мэр Дмитрий Кощенко и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ранее сообщалось, что коммунальные службы решили оставить подачу тепла в первый и второй подъезды дома на улице Мира, где произошел взрыв. В них коммуникации не пострадали. Взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. В ближайшее время дому предстоит экспертиза, которая ответит, снесут его или восстановят.

В Нижневартовске (ХМАО) жителям дома по улице Мира, чьи квартиры пострадали при взрыве газа, помогают вывозить вещи. Информация опубликована в telegram-канале администрации города. «Все расходы, включая работу техники и грузчиков, муниципалитет берет на себя. Сегодня, 10 декабря, от жителей поступило две заявки», — сообщили в мэрии. Для вещей подготовили склад, по желанию жители могут перевезти их во временное жилье. Организовать работу поручили мэр Дмитрий Кощенко и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Ранее сообщалось, что коммунальные службы решили оставить подачу тепла в первый и второй подъезды дома на улице Мира, где произошел взрыв. В них коммуникации не пострадали. Взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. В ближайшее время дому предстоит экспертиза, которая ответит, снесут его или восстановят.