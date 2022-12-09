Власти Нижневартовска помогают вывозить вещи жильцам дома, где произошел взрыв газа

В Нижневартовске (ХМАО) жителям дома по улице Мира, чьи квартиры пострадали при взрыве газа, помогают вывозить вещи. Информация опубликована в telegram-канале администрации города.
«Все расходы, включая работу техники и грузчиков, муниципалитет берет на себя. Сегодня, 10 декабря, от жителей поступило две заявки», — сообщили в мэрии.
Для вещей подготовили склад, по желанию жители могут перевезти их во временное жилье. Организовать работу поручили мэр Дмитрий Кощенко и губернатор ХМАО Наталья Комарова.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы решили оставить подачу тепла в первый и второй подъезды дома на улице Мира, где произошел взрыв. В них коммуникации не пострадали.
Взрыв в пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел вечером 4 декабря. В ближайшее время дому предстоит экспертиза, которая ответит, снесут его или восстановят.
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