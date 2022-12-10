Жителям дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, приостановили начисление коммунальных платежей

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко во время встречи с жильцами дома, где произошел взрыв, рассказал про подачу тепла и оплату коммунальных услуг. Соответсвующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.
«В настоящее время в 1-й, 2-й и часть 4-го подъездов по-прежнему подается теплоснабжение. Водо- и электроснабжение прекращены. Начисление платы за коммунальные услуги, в том числе за тепло-, водо- и электроснабжение, приостановлено с 4 декабря», — говорится в новости.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) коммунальные службы решили оставить подачу тепла в первый и второй подъезды дома на улице Мира, где произошел взрыв бытового газа. Отопление в целой части здания позволит сохранить вещи и внутренние помещения, если его отключить, то здание промерзнет.
Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко во время встречи с жильцами дома, где произошел взрыв, рассказал про подачу тепла и оплату коммунальных услуг. Соответсвующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «В настоящее время в 1-й, 2-й и часть 4-го подъездов по-прежнему подается теплоснабжение. Водо- и электроснабжение прекращены. Начисление платы за коммунальные услуги, в том числе за тепло-, водо- и электроснабжение, приостановлено с 4 декабря», — говорится в новости. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) коммунальные службы решили оставить подачу тепла в первый и второй подъезды дома на улице Мира, где произошел взрыв бытового газа. Отопление в целой части здания позволит сохранить вещи и внутренние помещения, если его отключить, то здание промерзнет.