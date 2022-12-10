Грузовик с апельсинами попал в ДТП и перевернулся на трассе в Челябинской области. Фрукты в результате происшествия рассыпались по дороге.
«ДТП произошло на территории Чебаркульского района в 13:00 на 1838-м километре трассы Челябинск — Москва. Водитель 1994 года рождения за рулем Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий на полосе „КамАЗ“, которым управлял водитель 1979 года рождения», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
В результате аварии никто не пострадал. На месте работают два экипажа ДПС. Участок дороги, где произошло ДТП, частично оказался засыпан апельсинами. Движение идет по одной полосе в каждую сторону.
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