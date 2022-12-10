Грузовик с апельсинами перевернулся на челябинской трассе. Фото, видео

11 декабря 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Фрукты рассыпались и частично перекрыли дорогу для движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Грузовик с апельсинами попал в ДТП и перевернулся на трассе в Челябинской области. Фрукты в результате происшествия рассыпались по дороге. «ДТП произошло на территории Чебаркульского района в 13:00 на 1838-м километре трассы Челябинск — Москва. Водитель 1994 года рождения за рулем Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий на полосе „КамАЗ“, которым управлял водитель 1979 года рождения», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. В результате аварии никто не пострадал. На месте работают два экипажа ДПС. Участок дороги, где произошло ДТП, частично оказался засыпан апельсинами. Движение идет по одной полосе в каждую сторону. Фото: УГИБДД по Челябинской области Фото: УГИБДД по Челябинской области

Грузовик с апельсинами попал в ДТП и перевернулся на трассе в Челябинской области. Фрукты в результате происшествия рассыпались по дороге. «ДТП произошло на территории Чебаркульского района в 13:00 на 1838-м километре трассы Челябинск — Москва. Водитель 1994 года рождения за рулем Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий на полосе „КамАЗ“, которым управлял водитель 1979 года рождения», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. В результате аварии никто не пострадал. На месте работают два экипажа ДПС. Участок дороги, где произошло ДТП, частично оказался засыпан апельсинами. Движение идет по одной полосе в каждую сторону.