10 декабря 2022
09 декабря 2022

Грузовик с апельсинами перевернулся на челябинской трассе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, фрукты, апельсины, цитрус
Фрукты рассыпались и частично перекрыли дорогу для движения Фото:

Грузовик с апельсинами попал в ДТП и перевернулся на трассе в Челябинской области. Фрукты в результате происшествия рассыпались по дороге.

«ДТП произошло на территории Чебаркульского района в 13:00 на 1838-м километре трассы Челябинск — Москва. Водитель 1994 года рождения за рулем Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий на полосе „КамАЗ“, которым управлял водитель 1979 года рождения», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии никто не пострадал. На месте работают два экипажа ДПС. Участок дороги, где произошло ДТП, частично оказался засыпан апельсинами. Движение идет по одной полосе в каждую сторону.

Фото:
Фото:

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Грузовик с апельсинами попал в ДТП и перевернулся на трассе в Челябинской области. Фрукты в результате происшествия рассыпались по дороге. «ДТП произошло на территории Чебаркульского района в 13:00 на 1838-м километре трассы Челябинск — Москва. Водитель 1994 года рождения за рулем Volvo не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий на полосе „КамАЗ“, которым управлял водитель 1979 года рождения», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. В результате аварии никто не пострадал. На месте работают два экипажа ДПС. Участок дороги, где произошло ДТП, частично оказался засыпан апельсинами. Движение идет по одной полосе в каждую сторону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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