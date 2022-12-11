На Серовском тракте в ДТП с автобусом погиб заместитель председателя думы Ивделя

12 декабря 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Федор Суслов погиб на месте Фото: предоставлено Валерием Горелых Погибшим в аварии на 235-м км автодороги Екатеринбург-Серов оказался заместитель председателя думы Ивделя и глава ООО «Спецтехника» Федор Суслов. ДТП произошло днем 11 декабря недалеко от Нижней Туры. «Он скончался в результате аварии с участием рейсового автобуса», — передает Е1 слова администрации Ивдельского городского округа. Также в думе уточнили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. ДТП с участием TOYOTA LAND CRUISER 200 и пассажирского автобуса произошло 11 декабря около 13.40. Водитель иномарки совершал обгон и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с междугородним автобусом рейса Карпинск-Краснотурьинск-Екатеринбург, где находилось 27 человек. Суслов погиб на месте, среди пассажиров автобуса девять человек ранены, четырем потребовалась госпитализация. В настоящее время прокуратура Нижней Туры проверяет организацию, которая отвечала за содержание дорог. Федору Суслову было 63 года Фото: личная страница Федора Суслова в соцсети «Одноклассники»

Погибшим в аварии на 235-м км автодороги Екатеринбург-Серов оказался заместитель председателя думы Ивделя и глава ООО «Спецтехника» Федор Суслов. ДТП произошло днем 11 декабря недалеко от Нижней Туры. «Он скончался в результате аварии с участием рейсового автобуса», — передает Е1 слова администрации Ивдельского городского округа. Также в думе уточнили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу. ДТП с участием TOYOTA LAND CRUISER 200 и пассажирского автобуса произошло 11 декабря около 13.40. Водитель иномарки совершал обгон и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с междугородним автобусом рейса Карпинск-Краснотурьинск-Екатеринбург, где находилось 27 человек. Суслов погиб на месте, среди пассажиров автобуса девять человек ранены, четырем потребовалась госпитализация. В настоящее время прокуратура Нижней Туры проверяет организацию, которая отвечала за содержание дорог.