«Ведомости»: Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры накануне Нового года

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги года. Ожидается, что встреча состоится в конце декабря.
«Перед наступлением Нового года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги 2022 года», — пишут «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник. Как рассказал изданию собеседник, близкий к администрации президента, маловероятно, что встреча будет очной, скорее она пройдет в режиме видеоконференцсвязи. «Но ее детали прорабатываются», — уточнил инсайдер.
В начале февраля Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. На встрече лидеры подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях. По мнению журналиста The Telegraph Роланда Олифанта, таким образом политики оспорили многолетнее лидерство стран Запада.
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги года. Ожидается, что встреча состоится в конце декабря. «Перед наступлением Нового года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги 2022 года», — пишут «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник. Как рассказал изданию собеседник, близкий к администрации президента, маловероятно, что встреча будет очной, скорее она пройдет в режиме видеоконференцсвязи. «Но ее детали прорабатываются», — уточнил инсайдер. В начале февраля Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. На встрече лидеры подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях. По мнению журналиста The Telegraph Роланда Олифанта, таким образом политики оспорили многолетнее лидерство стран Запада.