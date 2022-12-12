«Ведомости»: Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры накануне Нового года 13 декабря 2022 в 04:30 Размер текста - 17 + Переговоры глав РФ и Китая состоятся накануне Нового года, сообщил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги года. Ожидается, что встреча состоится в конце декабря. «Перед наступлением Нового года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги 2022 года», — пишут «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник. Как рассказал изданию собеседник, близкий к администрации президента, маловероятно, что встреча будет очной, скорее она пройдет в режиме видеоконференцсвязи. «Но ее детали прорабатываются», — уточнил инсайдер. В начале февраля Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. На встрече лидеры подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях. По мнению журналиста The Telegraph Роланда Олифанта, таким образом политики оспорили многолетнее лидерство стран Запада. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги года. Ожидается, что встреча состоится в конце декабря. «Перед наступлением Нового года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги 2022 года», — пишут «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник. Как рассказал изданию собеседник, близкий к администрации президента, маловероятно, что встреча будет очной, скорее она пройдет в режиме видеоконференцсвязи. «Но ее детали прорабатываются», — уточнил инсайдер. В начале февраля Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. На встрече лидеры подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях. По мнению журналиста The Telegraph Роланда Олифанта, таким образом политики оспорили многолетнее лидерство стран Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям