В Приморье из-за шторма остались без света 5 тысяч жителей

В Хасанском и Партизанском округах Приморского края из-за плохих погодных условий около 5 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщило Минэнерго региона. По данным ведомства, нарушение в подаче электроэнергии произошло вследствие сильного циклона.
«Плохие погодные условия стали причиной продления отключений электроэнергии в Хасанском, Партизанском районах Приморского края», — пишет Минэнерго Приморья в своем telegram-канале. Шквалистый ветер, ранее порывы которого достигали 30 м/с, вызвал обрывы линий электропередач.
В рамках устранения последствий стихии в регионе проводятся ремонтные работы. В Хасанском округе планируется восстановление электроснабжения к 13:00 по местному времени, а в Партизанском округе — к 15:00. Также сообщается о повреждении крыш нескольких домов и необходимости медицинской помощи для одной из жительниц поселка Зарубино из-за порезов осколками стекла.
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