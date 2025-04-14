В Приморье из-за шторма остались без света 5 тысяч жителей

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Мощный шторм обрушился на Приморье
Мощный шторм обрушился на Приморье Фото:

В Хасанском и Партизанском округах Приморского края из-за плохих погодных условий около 5 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщило Минэнерго региона. По данным ведомства, нарушение в подаче электроэнергии произошло вследствие сильного циклона.

«Плохие погодные условия стали причиной продления отключений электроэнергии в Хасанском, Партизанском районах Приморского края», — пишет Минэнерго Приморья в своем telegram-канале. Шквалистый ветер, ранее порывы которого достигали 30 м/с, вызвал обрывы линий электропередач.

В рамках устранения последствий стихии в регионе проводятся ремонтные работы. В Хасанском округе планируется восстановление электроснабжения к 13:00 по местному времени, а в Партизанском округе — к 15:00. Также сообщается о повреждении крыш нескольких домов и необходимости медицинской помощи для одной из жительниц поселка Зарубино из-за порезов осколками стекла.

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В Хасанском и Партизанском округах Приморского края из-за плохих погодных условий около 5 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщило Минэнерго региона. По данным ведомства, нарушение в подаче электроэнергии произошло вследствие сильного циклона. «Плохие погодные условия стали причиной продления отключений электроэнергии в Хасанском, Партизанском районах Приморского края», — пишет Минэнерго Приморья в своем telegram-канале. Шквалистый ветер, ранее порывы которого достигали 30 м/с, вызвал обрывы линий электропередач. В рамках устранения последствий стихии в регионе проводятся ремонтные работы. В Хасанском округе планируется восстановление электроснабжения к 13:00 по местному времени, а в Партизанском округе — к 15:00. Также сообщается о повреждении крыш нескольких домов и необходимости медицинской помощи для одной из жительниц поселка Зарубино из-за порезов осколками стекла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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