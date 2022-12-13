РИАН: украинских военных удалось уничтожить благодаря светящимся фонарикам

14 декабря 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Российские военнослужащие гранатометом обстреляли ВСУ, которые выдали свои позиции фонариками Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие попали под обстрел Вооруженных сил России из-за включенных фонариков. Об этом сообщил командир группы специального назначения Западного военного округа. «Сегодня утром наши „друзья“ по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз», — передает слова российского военнослужащего РИА Новости. ВС РФ нанесли удары гранатометами по выдавшему себя противнику, от ударов часть украинских военных погибла, остальные сбежали с поля боя. По словам российского военнослужащего, наблюдение за противником идет в любое время суток вне зависимости от погоды. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Украинские военнослужащие попали под обстрел Вооруженных сил России из-за включенных фонариков. Об этом сообщил командир группы специального назначения Западного военного округа. «Сегодня утром наши „друзья“ по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз», — передает слова российского военнослужащего РИА Новости. ВС РФ нанесли удары гранатометами по выдавшему себя противнику, от ударов часть украинских военных погибла, остальные сбежали с поля боя. По словам российского военнослужащего, наблюдение за противником идет в любое время суток вне зависимости от погоды. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.