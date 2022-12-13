13 декабря 2022

РИАН: украинских военных удалось уничтожить благодаря светящимся фонарикам

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Российские военнослужащие гранатометом обстреляли ВСУ, которые выдали свои позиции фонариками Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие попали под обстрел Вооруженных сил России из-за включенных фонариков. Об этом сообщил командир группы специального назначения Западного военного округа.

«Сегодня утром наши „друзья“ по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз», — передает слова российского военнослужащего РИА Новости.

ВС РФ нанесли удары гранатометами по выдавшему себя противнику, от ударов часть украинских военных погибла, остальные сбежали с поля боя. По словам российского военнослужащего, наблюдение за противником идет в любое время суток вне зависимости от погоды.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Украинские военнослужащие попали под обстрел Вооруженных сил России из-за включенных фонариков. Об этом сообщил командир группы специального назначения Западного военного округа. «Сегодня утром наши „друзья“ по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз», — передает слова российского военнослужащего РИА Новости. ВС РФ нанесли удары гранатометами по выдавшему себя противнику, от ударов часть украинских военных погибла, остальные сбежали с поля боя. По словам российского военнослужащего, наблюдение за противником идет в любое время суток вне зависимости от погоды. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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