WSJ: Си Цзиньпин поручил укрепить экономические отношения с РФ

15 декабря 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин поручил правительству продолжить выстраивать связи с РФ Фото: Официальный сайт Президента РФ Правительство Китайской Народной Республики (КНР) должно выстроить более тесные экономические связи с Россией. Такое поручение к правительству выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Правительство КНР должно наладить более тесные экономические связи с Россией, передает The Wall Street Journal. По словам Си Цзиньпина, Китаю необходимо продолжать ввести торговые отношения с РФ после укрепления отношений между странами в этом году. Правительство КНР намерено увеличить количество импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров. Кроме этого планируется расширение энергетических партнерств в Арктике и рост китайских инвестиций в инфраструктуру РФ. При этом все сделки будут проходить в рублях и юанях, что поможет оградить экономику стран от санкций Запада. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги года. Также агентство сообщало, что на предыдущей встрече лидеры стран подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях.

Правительство Китайской Народной Республики (КНР) должно выстроить более тесные экономические связи с Россией. Такое поручение к правительству выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Правительство КНР должно наладить более тесные экономические связи с Россией, передает The Wall Street Journal. По словам Си Цзиньпина, Китаю необходимо продолжать ввести торговые отношения с РФ после укрепления отношений между странами в этом году. Правительство КНР намерено увеличить количество импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров. Кроме этого планируется расширение энергетических партнерств в Арктике и рост китайских инвестиций в инфраструктуру РФ. При этом все сделки будут проходить в рублях и юанях, что поможет оградить экономику стран от санкций Запада. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги года. Также агентство сообщало, что на предыдущей встрече лидеры стран подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях.