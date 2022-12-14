14 декабря 2022

WSJ: Си Цзиньпин поручил укрепить экономические отношения с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин поручил правительству продолжить выстраивать связи с РФ Фото:

Правительство Китайской Народной Республики (КНР) должно выстроить более тесные экономические связи с Россией. Такое поручение к правительству выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин.

Правительство КНР должно наладить более тесные экономические связи с Россией, передает The Wall Street Journal. По словам Си Цзиньпина, Китаю необходимо продолжать ввести торговые отношения с РФ после укрепления отношений между странами в этом году.

Правительство КНР намерено увеличить количество импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров. Кроме этого планируется расширение энергетических партнерств в Арктике и рост китайских инвестиций в инфраструктуру РФ. При этом все сделки будут проходить в рублях и юанях, что поможет оградить экономику стран от санкций Запада.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги года. Также агентство сообщало, что на предыдущей встрече лидеры стран подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях.

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Правительство Китайской Народной Республики (КНР) должно выстроить более тесные экономические связи с Россией. Такое поручение к правительству выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Правительство КНР должно наладить более тесные экономические связи с Россией, передает The Wall Street Journal. По словам Си Цзиньпина, Китаю необходимо продолжать ввести торговые отношения с РФ после укрепления отношений между странами в этом году. Правительство КНР намерено увеличить количество импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров. Кроме этого планируется расширение энергетических партнерств в Арктике и рост китайских инвестиций в инфраструктуру РФ. При этом все сделки будут проходить в рублях и юанях, что поможет оградить экономику стран от санкций Запада. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры и подведут итоги года. Также агентство сообщало, что на предыдущей встрече лидеры стран подписали совместное заявление о вступлении в новую эпоху международных отношениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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