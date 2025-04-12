12 апреля 2025

Власти Туниса не предоставляли переводчика задержанным там россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освобожденные россияне прилетели в Москву и рассказали о своих злоключениях
Освобожденные россияне прилетели в Москву и рассказали о своих злоключениях Фото:

Группа российских граждан, освобожденных тунисскими властями после пяти месяцев заключения, вернулась в Москву. По словам россиян, их обвиняли в терроризме, шпионаже и нелегальных раскопках, однако формальные причины задержания не разъясняли, а документы предоставляли только на арабском языке без переводчика.

«Вторая часть задержанных в ноябре 2023 года прибыла в аэропорт „Домодедово“, ранее другая группа приземлилась в „Шереметьево“. Их запугивали и обвиняли в терроризме. При этом все документы и обвинения звучали на арабском языке, без предоставления переводчика. Задержанным грозили дать тюремный срок свыше 50 лет», — приводит РИА Новости слова освобожденных туристов.

Россияне пояснили, что находились в историческом районе близ алжирской границы, не подозревая о его статусе «красной зоны» — территории, считающейся опасной из-за активности боевиков. При этом официально эта территория не является запретной для посещений. Они подчеркнули, что приехали изучать историю и заранее задекларировали аренду жилья, а местная полиция, проверив их технику, не выявила претензий.

Однако позже их арестовали и содержали в пяти разных тюрьмах, изолированно друг от друга, что исключало общение на протяжении всего срока. Власти Туниса не смогли внятно объяснить причины подозрений, несмотря на легальное пребывание туристов в течение трех месяцев.

В ноябре 2024 года в приграничной зоне Хайдра были задержаны 11 россиян по подозрению в терроризме, однако тогда обвинения им не предъявили. Суд подтвердил их непричастность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа российских граждан, освобожденных тунисскими властями после пяти месяцев заключения, вернулась в Москву. По словам россиян, их обвиняли в терроризме, шпионаже и нелегальных раскопках, однако формальные причины задержания не разъясняли, а документы предоставляли только на арабском языке без переводчика. «Вторая часть задержанных в ноябре 2023 года прибыла в аэропорт „Домодедово“, ранее другая группа приземлилась в „Шереметьево“. Их запугивали и обвиняли в терроризме. При этом все документы и обвинения звучали на арабском языке, без предоставления переводчика. Задержанным грозили дать тюремный срок свыше 50 лет», — приводит РИА Новости слова освобожденных туристов. Россияне пояснили, что находились в историческом районе близ алжирской границы, не подозревая о его статусе «красной зоны» — территории, считающейся опасной из-за активности боевиков. При этом официально эта территория не является запретной для посещений. Они подчеркнули, что приехали изучать историю и заранее задекларировали аренду жилья, а местная полиция, проверив их технику, не выявила претензий. Однако позже их арестовали и содержали в пяти разных тюрьмах, изолированно друг от друга, что исключало общение на протяжении всего срока. Власти Туниса не смогли внятно объяснить причины подозрений, несмотря на легальное пребывание туристов в течение трех месяцев. В ноябре 2024 года в приграничной зоне Хайдра были задержаны 11 россиян по подозрению в терроризме, однако тогда обвинения им не предъявили. Суд подтвердил их непричастность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...