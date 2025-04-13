Взрыв на ТЭЦ в Оренбурге: что известно. Видео

Shot: в Оренбурге, в районе ТЭЦ, произошел взрыв, после чего возник пожар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент прошел без жертв
Инцидент прошел без жертв Фото:

В Оренбурге 13 апреля произошел взрыв на Сакмарской ТЭЦ, вызвавший отключение электроэнергии в близлежащих домах. Причиной инцидента стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции. На месте происшествия возник пожар. Экстренные службы оперативно приступили к его ликвидации. Подробнее в материале URA.RU.

Что произошло

По свидетельствам очевидцев, взрыв, произошедший около пяти часов утра, вызвал отключение электроэнергии в близлежащих домах. «Взрыв произошел в районе Сакмарского ТЭЦа. Очевидцы сообщают, что некоторых жильцов района погас свет», — сообщил telegram-канал Shot.

Причины и последствия

В Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) рассказали URA.RU, что «это не сильный взрыв, а произошло замыкание на трансформаторной подстанции», тем самым опровергая слухи о возможной диверсии. Специалисты работают над устранением последствий аварии, а работы по восстановлению энергоснабжения планируются завершить в течение трех часов.

После взрыва на месте происшествия возник пожар, в результате которого в воздух поднялся столб черного дыма. Согласно сообщениям от Shot, взрыв прогремел и вызвал пожар в районе ТЭЦ, после чего экстренные службы были немедленно направлены на место инцидента для ликвидации возгорания.

Реакция властей и службы

Официальные комментарии от властей пока не поступили. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что на электростанции началась аварийная ситуация, вызвавшая возгорание. По их данным, никто не пострадал, и информация о возможных жертвах отсутствует. Официальный telegram-канал регионального МЧС сообщает, что пожарные ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге. Сакмарская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию еще в 1969 году, играет важную роль в теплоснабжении города. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Оренбурге 13 апреля произошел взрыв на Сакмарской ТЭЦ, вызвавший отключение электроэнергии в близлежащих домах. Причиной инцидента стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции. На месте происшествия возник пожар. Экстренные службы оперативно приступили к его ликвидации. Подробнее в материале URA.RU. Что произошло По свидетельствам очевидцев, взрыв, произошедший около пяти часов утра, вызвал отключение электроэнергии в близлежащих домах. «Взрыв произошел в районе Сакмарского ТЭЦа. Очевидцы сообщают, что некоторых жильцов района погас свет», — сообщил telegram-канал Shot. Причины и последствия В Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) рассказали URA.RU, что «это не сильный взрыв, а произошло замыкание на трансформаторной подстанции», тем самым опровергая слухи о возможной диверсии. Специалисты работают над устранением последствий аварии, а работы по восстановлению энергоснабжения планируются завершить в течение трех часов. После взрыва на месте происшествия возник пожар, в результате которого в воздух поднялся столб черного дыма. Согласно сообщениям от Shot, взрыв прогремел и вызвал пожар в районе ТЭЦ, после чего экстренные службы были немедленно направлены на место инцидента для ликвидации возгорания. Реакция властей и службы Официальные комментарии от властей пока не поступили. В свою очередь, телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что на электростанции началась аварийная ситуация, вызвавшая возгорание. По их данным, никто не пострадал, и информация о возможных жертвах отсутствует. Официальный telegram-канал регионального МЧС сообщает, что пожарные ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге. Сакмарская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию еще в 1969 году, играет важную роль в теплоснабжении города. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...