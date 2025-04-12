12 апреля 2025

Умер директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский

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Богуславский скончался после длительной болезни
Богуславский скончался после длительной болезни Фото:

Директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский скончался 12 апреля после длительной болезни. Об этом сообщил его сын Александр. 

«Умер мой отец — директор картины „Москва слезам не верит“. Это произошло в Москве после продолжительной болезни», — сказал Богуславский ТАСС.

В марте ушел из жизни актер Виталий Мещеряков, известный по работе в театре и сериалах. Он был известен по ролям в таких сериалах как «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе».

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Директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский скончался 12 апреля после длительной болезни. Об этом сообщил его сын Александр.  «Умер мой отец — директор картины „Москва слезам не верит“. Это произошло в Москве после продолжительной болезни», — сказал Богуславский ТАСС. В марте ушел из жизни актер Виталий Мещеряков, известный по работе в театре и сериалах. Он был известен по ролям в таких сериалах как «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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