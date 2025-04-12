Умер директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский

Богуславский скончался после длительной болезни
Директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский скончался 12 апреля после длительной болезни. Об этом сообщил его сын Александр.
«Умер мой отец — директор картины „Москва слезам не верит“. Это произошло в Москве после продолжительной болезни», — сказал Богуславский ТАСС.
В марте ушел из жизни актер Виталий Мещеряков, известный по работе в театре и сериалах. Он был известен по ролям в таких сериалах как «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе».
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