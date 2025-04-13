В США рухнул самолет, на борту было шесть человек

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В результате крушения погиб один человек
В результате крушения погиб один человек Фото:

В штате Нью-Йорк произошло крушение легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту. Об этом сообщили представители Федерального управления гражданской авиации США, уточнив, что авария произошла в поле около города Копейк.

«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк <...> на борту находились шесть человек», — передает сообщение федерального управления агентство Reuters. В результате катастрофы погиб как минимум один человек. Эта информация была подтверждена как авиационными властями, так и местными правоохранительными органами.

За последнюю неделю в США зафиксирована серия авиационных происшествий. В частности, в реке Гудзон разбился вертолет с шестью жертвами, а во Флориде потерпел крушение самолет Cessna 310, унесший жизни трех человек.

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В штате Нью-Йорк произошло крушение легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту. Об этом сообщили представители Федерального управления гражданской авиации США, уточнив, что авария произошла в поле около города Копейк. «Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк <...> на борту находились шесть человек», — передает сообщение федерального управления агентство Reuters. В результате катастрофы погиб как минимум один человек. Эта информация была подтверждена как авиационными властями, так и местными правоохранительными органами. За последнюю неделю в США зафиксирована серия авиационных происшествий. В частности, в реке Гудзон разбился вертолет с шестью жертвами, а во Флориде потерпел крушение самолет Cessna 310, унесший жизни трех человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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