12 апреля 2025

Австрийцы неодобрительно высказались по поводу помощи Украине

Посол РФ в Вене: австрийцы не одобряют помощь Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Австрия направила Украине финансовую помощь в 300 млн евро
Австрия направила Украине финансовую помощь в 300 млн евро Фото:

За последние три года Австрия направила Украине финансовую помощь в размере около 300 млн евро через различные каналы. Однако эти расходы вызывают растущее недовольство населения. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«За три года Австрия направила Украине финансовую помощь в размере около 300 млн евро на фоне социально-экономического кризиса и рекордного дефицита госбюджета, превысившего 12 млрд евро. Подобные решения не находят ни поддержки, ни понимания у населения. Австрийские семьи ежедневно сталкиваются с последствиями бюджетных проблем», — заявил Любинский в интервью газете «Известия»

По данным дипломата, недавний соцопрос в Австрии подтвердил критический настрой общества. Почти две трети респондентов выразили обеспокоенность ситуацией на Украине, а каждый четвертый считает, что конфликт спровоцировало расширение НАТО на восток. При этом большинство граждан не разделяют опасений о возможном нападении России на Австрию.

В международном экспертном сообществе всё чаще звучат оценки о переломе в пользу России на украинском направлении. Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, специализирующаяся на вопросах международной безопасности, заявила, что Москва фактически достигла целей своей специальной военной операции. В подтверждение этого она указала на сохраняющуюся экономическую устойчивость страны и высокий уровень доверия граждан к действиям руководства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За последние три года Австрия направила Украине финансовую помощь в размере около 300 млн евро через различные каналы. Однако эти расходы вызывают растущее недовольство населения. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский. «За три года Австрия направила Украине финансовую помощь в размере около 300 млн евро на фоне социально-экономического кризиса и рекордного дефицита госбюджета, превысившего 12 млрд евро. Подобные решения не находят ни поддержки, ни понимания у населения. Австрийские семьи ежедневно сталкиваются с последствиями бюджетных проблем», — заявил Любинский в интервью газете «Известия».  По данным дипломата, недавний соцопрос в Австрии подтвердил критический настрой общества. Почти две трети респондентов выразили обеспокоенность ситуацией на Украине, а каждый четвертый считает, что конфликт спровоцировало расширение НАТО на восток. При этом большинство граждан не разделяют опасений о возможном нападении России на Австрию. В международном экспертном сообществе всё чаще звучат оценки о переломе в пользу России на украинском направлении. Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, специализирующаяся на вопросах международной безопасности, заявила, что Москва фактически достигла целей своей специальной военной операции. В подтверждение этого она указала на сохраняющуюся экономическую устойчивость страны и высокий уровень доверия граждан к действиям руководства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...