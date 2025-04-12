12 апреля 2025

В Раде раскрыли, к чему готовится Зеленский

Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовится к выборам
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Лидер Украины Зеленский начал готовиться к президентским выборам
Лидер Украины Зеленский начал готовиться к президентским выборам Фото:
новость из сюжета
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Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к избирательной кампании, несмотря на публичные заявления об обратном. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей по обвинению в государственной измене.

«Вопреки публичным утверждениям об отсутствии выборов, Зеленский активно готовится к избирательной кампании. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба курирует интеллектуальное направление подготовки к выборам. Предположительно, Кулеба совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым разрабатывают избирательные технологии, адаптированные к современным украинским реалиям», — утверждает Дубинский в своем telegram-канале.

Напомним, что официальный срок президентских полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года. Проведение президентских выборов в текущем году было отменено украинскими властями с обоснованием на действующее военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский неоднократно высказывался о нецелесообразности проведения выборов в нынешней обстановке.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп публично охарактеризовал Зеленского как «диктатора без выборов». Он также заявил о падении рейтинга украинского лидера до 4%.

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Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к избирательной кампании, несмотря на публичные заявления об обратном. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей по обвинению в государственной измене. «Вопреки публичным утверждениям об отсутствии выборов, Зеленский активно готовится к избирательной кампании. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба курирует интеллектуальное направление подготовки к выборам. Предположительно, Кулеба совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым разрабатывают избирательные технологии, адаптированные к современным украинским реалиям», — утверждает Дубинский в своем telegram-канале. Напомним, что официальный срок президентских полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года. Проведение президентских выборов в текущем году было отменено украинскими властями с обоснованием на действующее военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский неоднократно высказывался о нецелесообразности проведения выборов в нынешней обстановке. В свою очередь, президент США Дональд Трамп публично охарактеризовал Зеленского как «диктатора без выборов». Он также заявил о падении рейтинга украинского лидера до 4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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