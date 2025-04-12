В Раде раскрыли, к чему готовится Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к избирательной кампании, несмотря на публичные заявления об обратном. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который сейчас находится под стражей по обвинению в государственной измене.
«Вопреки публичным утверждениям об отсутствии выборов, Зеленский активно готовится к избирательной кампании. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба курирует интеллектуальное направление подготовки к выборам. Предположительно, Кулеба совместно с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым разрабатывают избирательные технологии, адаптированные к современным украинским реалиям», — утверждает Дубинский в своем telegram-канале.
Напомним, что официальный срок президентских полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года. Проведение президентских выборов в текущем году было отменено украинскими властями с обоснованием на действующее военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский неоднократно высказывался о нецелесообразности проведения выборов в нынешней обстановке.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп публично охарактеризовал Зеленского как «диктатора без выборов». Он также заявил о падении рейтинга украинского лидера до 4%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.