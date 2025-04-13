Симоньян нашла нового союзника России

Симоньян: к союзникам России можно добавить Telegram-канал Дмитрия Медведева
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Симоньян дополнила список союзников России
Симоньян дополнила список союзников России Фото:

Единственными союзниками России являются армия, флот и telegram-канал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Есть армия и флот. И telegram-канал Дмитрия Медведева. И все это под началом Владимира Владимировича Путина. Вот наши союзники», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что в числе союзников России находятся не только армия и флот, но и такие сферы культуры, как кинематограф и литература. По словам российского лидера, музыка — тоже один из союзников страны.

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Единственными союзниками России являются армия, флот и telegram-канал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. «Есть армия и флот. И telegram-канал Дмитрия Медведева. И все это под началом Владимира Владимировича Путина. Вот наши союзники», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать». Ранее президент Владимир Путин отмечал, что в числе союзников России находятся не только армия и флот, но и такие сферы культуры, как кинематограф и литература. По словам российского лидера, музыка — тоже один из союзников страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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