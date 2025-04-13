Луганский боец Крылов упал в жесткий нокаут от американца в UFC

Российский боец Никита «Шахтер» Крылов упал в жесткий нокаут от американца Доминика Рейеса в рамках UFC-314, которых проходит в Майями (США). Об этом говорится в трансляции.
Бой закончился в первом раунде. Крылов пошел в атаку, но пропустил левый боковой в голову.
Это единственный бой с российским представителем в программе турнира. Главным событием UFC-314 стал бой Александра Волкановски и Диегу Лопеса за вакантный пояс в полулегком весе.
Никита Крылов родился под Луганском. Перед UFC-314 он заявил, что официально будет представлять Россию. Долгое время он выступал в лучшей бойцовской лиге без флага.
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