Родственница погибшего наемника ВСУ призвала жителей Колумбии не ехать воевать

Жителей Колумбии предостерегли от наемничества на Украине. По словам Каролины Вильяды, брат которой погиб в боевых действиях на стороне ВСУ, выплат можно и не дождаться.
«Не езжайте туда, потому что, если поедете, погибнете. А деньги — если их вообще заплатят — вы не успеете потратить. Там вас просто бросят», — заявила Вильяда РИА Новости.
Ранее, колумбийцы отправились на Украину, привлеченные обещаниями высокой оплаты и страховки, но столкнулись с жестоким обращением и обманом. В результате, как сообщают СМИ, десятки колумбийцев погибли, а еще более ста числятся пропавшими без вести.
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