Родственница погибшего наемника ВСУ призвала жителей Колумбии не ехать воевать

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Наемники в рядах ВСУ никому не нужны
Наемники в рядах ВСУ никому не нужны Фото:

Жителей Колумбии предостерегли от наемничества на Украине. По словам Каролины Вильяды, брат которой погиб в боевых действиях на стороне ВСУ, выплат можно и не дождаться. 

«Не езжайте туда, потому что, если поедете, погибнете. А деньги — если их вообще заплатят — вы не успеете потратить. Там вас просто бросят», — заявила Вильяда РИА Новости.

Ранее, колумбийцы отправились на Украину, привлеченные обещаниями высокой оплаты и страховки, но столкнулись с жестоким обращением и обманом. В результате, как сообщают СМИ, десятки колумбийцев погибли, а еще более ста числятся пропавшими без вести.

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Жителей Колумбии предостерегли от наемничества на Украине. По словам Каролины Вильяды, брат которой погиб в боевых действиях на стороне ВСУ, выплат можно и не дождаться.  «Не езжайте туда, потому что, если поедете, погибнете. А деньги — если их вообще заплатят — вы не успеете потратить. Там вас просто бросят», — заявила Вильяда РИА Новости. Ранее, колумбийцы отправились на Украину, привлеченные обещаниями высокой оплаты и страховки, но столкнулись с жестоким обращением и обманом. В результате, как сообщают СМИ, десятки колумбийцев погибли, а еще более ста числятся пропавшими без вести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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