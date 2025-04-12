12 апреля 2025

Симоньян рассказала, как будет поделена Украина

Симоньян: территория Украины будет поделена, как когда-то Польша
© Служба новостей «URA.RU»
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Симоньян высказалась о судьбе Украины
Симоньян высказалась о судьбе Украины Фото:

Территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».

Ранее Симоньян утверждала, что Россия вернет «свои русские территории». Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор подчеркивает, что Украина является частью русской исторической сферы влияния, призывая Запад смириться с этим фактом и прекратить поддержку Киева.

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Территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. «Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать». Ранее Симоньян утверждала, что Россия вернет «свои русские территории». Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор подчеркивает, что Украина является частью русской исторической сферы влияния, призывая Запад смириться с этим фактом и прекратить поддержку Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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