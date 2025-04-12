Территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем свое, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами», — сказала Симоньян в эфире программы «Право знать».
Ранее Симоньян утверждала, что Россия вернет «свои русские территории». Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор подчеркивает, что Украина является частью русской исторической сферы влияния, призывая Запад смириться с этим фактом и прекратить поддержку Киева.
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