12 апреля 2025

В Госдуме раскрыли, кто может получить лекарства бесплатно

Депутат Стенякина: льготники могут получить лекарства бесплатно
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие категории граждан имеют право получать необходимые лекарства от государства
Многие категории граждан имеют право получать необходимые лекарства от государства Фото:

Ветераны специальной военной операции, герои страны, инвалиды, а также дети из многодетных семей имеют право на бесплатное получение жизненно важных медикаментов или их приобретение с 50%-ной скидкой. Об этом сообщила депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина.

«Перечень категории граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами, обширный. В него вошли инвалиды I и II групп, включая детей с инвалидностью, дети до 3 лет и из многодетных семей, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, а также родители и супруги погибших военнослужащих, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей,  граждане, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний,  представители малочисленных народов Севера, герои СССР и России. Льготная программа охватывает препараты из обновляемого перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств), который сегодня включает свыше 800 наименований», — рассказала Стенякина РИА Новости.

Половина этих лекарств уже производится в России, а к 2030 году благодаря нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» доля отечественных лекарств должна достичь 90%. По словам депутата, государство последовательно снижает зависимость от импорта в фармацевтике, параллельно обеспечивая социальную поддержку уязвимым категориям граждан. Она уточнила, что право на льготы распространяется только на препараты, включенные в утвержденный Минздравом список, который ежегодно корректируется с учетом запросов регионов.

В России ранее упростили процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на ЖНВЛП. Такие меры предпринимаются с целью ускорения вывода медикаментов на рынок и предотвращения дефицита лекарств, важных для обеспечения бесперебойного доступа пациентов к необходимой медпомощи. 

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Ветераны специальной военной операции, герои страны, инвалиды, а также дети из многодетных семей имеют право на бесплатное получение жизненно важных медикаментов или их приобретение с 50%-ной скидкой. Об этом сообщила депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по социальной политике Екатерина Стенякина. «Перечень категории граждан, имеющих право на льготное обеспечение лекарствами, обширный. В него вошли инвалиды I и II групп, включая детей с инвалидностью, дети до 3 лет и из многодетных семей, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, а также родители и супруги погибших военнослужащих, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей,  граждане, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний,  представители малочисленных народов Севера, герои СССР и России. Льготная программа охватывает препараты из обновляемого перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств), который сегодня включает свыше 800 наименований», — рассказала Стенякина РИА Новости. Половина этих лекарств уже производится в России, а к 2030 году благодаря нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» доля отечественных лекарств должна достичь 90%. По словам депутата, государство последовательно снижает зависимость от импорта в фармацевтике, параллельно обеспечивая социальную поддержку уязвимым категориям граждан. Она уточнила, что право на льготы распространяется только на препараты, включенные в утвержденный Минздравом список, который ежегодно корректируется с учетом запросов регионов. В России ранее упростили процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на ЖНВЛП. Такие меры предпринимаются с целью ускорения вывода медикаментов на рынок и предотвращения дефицита лекарств, важных для обеспечения бесперебойного доступа пациентов к необходимой медпомощи. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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