Ульянов сравнил Рютте с желтой прессой после выпадов в сторону России

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Генерал секретарь заявил о намерения россии о размещении оружия в космосе
Генерал секретарь заявил о намерения россии о размещении оружия в космосе Фото:

Заявления генсека НАТО Марка Рютте напоминают дезинформацию, распространенную желтой прессой. С таким комментарием выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на слова главы альянса о якобы существующих планах России разместить ядерное оружие в космосе.

«Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается», — сказал Ульянов. Свое сообщение он написал в соцсети Х.

Марк Рютте 12 апреля выразил мнение, что Россия якобы рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе, что может привести к уничтожению сотен спутников. В интервью газете Welt am Sonntag он также отметил, что такое применение ядерного оружия против спутников западных стран может иметь серьезные последствия для мира.

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Заявления генсека НАТО Марка Рютте напоминают дезинформацию, распространенную желтой прессой. С таким комментарием выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, отвечая на слова главы альянса о якобы существующих планах России разместить ядерное оружие в космосе. «Дистанция между генеральным секретарем НАТО и журналистами желтой прессы все больше сокращается», — сказал Ульянов. Свое сообщение он написал в соцсети Х. Марк Рютте 12 апреля выразил мнение, что Россия якобы рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе, что может привести к уничтожению сотен спутников. В интервью газете Welt am Sonntag он также отметил, что такое применение ядерного оружия против спутников западных стран может иметь серьезные последствия для мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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