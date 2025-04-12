12 апреля 2025

Освобожденные в Тунисе россияне назвали содержание в тюрьме «путешествие»

Россияне, освобожденные в Тунисе, прибыли в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне прокомментировали заключение в Тунисе
Россияне прокомментировали заключение в Тунисе Фото:

Россияне, недавно освобожденных из-под стражи в Тунисе, прибыли в Москву и поделились своими впечатлениями от пережитого задержания. Они описали свой опыт как «путешествие» и выразили облегчение по поводу своего возвращения на родину, пишут СМИ. 

«Все нормально. Все хорошо. Это хороший эксперимент», — сказал один из освобожденных граждан. Его товарищ добавил: «Сейчас мы воспринимаем это как путешествие. Там было тяжело, а сейчас очень рады», передают РИА Новости. 

По прибытии в аэропорт «Домодедово», освобожденные россияне также сообщили о связи с близкими. Они уточнили, что общение пока ограничивалось перепиской, но они планируют позвонить домой по приезде.

Одиннадцать россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года по ошибочному подозрению в терроризме, были освобождены после того, как суд подтвердил их непричастность к преступлениям. Все необходимые документы для возвращения на родину были оформлены при поддержке российского посольства, которое также оказывало консульскую помощь во время содержания граждан в пяти разных тюрьмах Туниса.

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Россияне, недавно освобожденных из-под стражи в Тунисе, прибыли в Москву и поделились своими впечатлениями от пережитого задержания. Они описали свой опыт как «путешествие» и выразили облегчение по поводу своего возвращения на родину, пишут СМИ.  «Все нормально. Все хорошо. Это хороший эксперимент», — сказал один из освобожденных граждан. Его товарищ добавил: «Сейчас мы воспринимаем это как путешествие. Там было тяжело, а сейчас очень рады», передают РИА Новости.  По прибытии в аэропорт «Домодедово», освобожденные россияне также сообщили о связи с близкими. Они уточнили, что общение пока ограничивалось перепиской, но они планируют позвонить домой по приезде. Одиннадцать россиян, задержанных в Тунисе в ноябре прошлого года по ошибочному подозрению в терроризме, были освобождены после того, как суд подтвердил их непричастность к преступлениям. Все необходимые документы для возвращения на родину были оформлены при поддержке российского посольства, которое также оказывало консульскую помощь во время содержания граждан в пяти разных тюрьмах Туниса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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