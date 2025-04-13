ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью беспилотников

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В Ростовской области ликвидированы украинские дроны
В Ростовской области ликвидированы украинские дроны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, украинские дроны были уничтожены в нескольких районах области.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе», — заявил Слюсарь. Это сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале.

По предварительной информации, в результате атаки не было зарегистрировано ни жертв, ни значительных разрушений. Власти продолжают уточнять обстоятельства происшествия и мониторить ситуацию в регионе.

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ВСУ попытались атаковать Ростовскую область с помощью беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, украинские дроны были уничтожены в нескольких районах области. «Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе», — заявил Слюсарь. Это сообщение опубликовано в его официальном telegram-канале. По предварительной информации, в результате атаки не было зарегистрировано ни жертв, ни значительных разрушений. Власти продолжают уточнять обстоятельства происшествия и мониторить ситуацию в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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