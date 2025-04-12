«Позиция бескомпромиссная»: политолог раскрыл, каких уступок ждут США для снятия санкций с России

США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций с России, но только в обмен на определенные уступки со стороны РФ. Об этом URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, к уступкам, которые могут заинтересовать Вашингтон, относятся вопросы иранской ядерной программы и украинского конфликта.
«Так просто они [США] санкции не снимут, а снимут в обмен на что-то. В зависимости от того, на какие уступки мы пойдем на встречу с Соединенными Штатами... Там целый ряд геополитических уступок. Возможно, связано с иранской ядерной программой... Это уступки по украинскому вопросу...» — рассказал Блохин в беседе с корреспондентом URA.RU.
По словам эксперта, важным аспектом в переговорах между РФ и США является стратегическая цель Вашингтона отдалить Москву от Пекина и привлечь ее в зону влияния Запада. Эта стратегия может включать уступки по ряду ключевых международных проблем, включая украинский кризис и другие глобальные вызовы.
Блохин подчеркнул, что Россия не пойдет на значительные уступки, особенно когда речь заходит о своих союзниках. К задачам Штатов, как заявлял спецпосланник США по Украине Кит Келлог, относится разрушение стратегического партнерства между РФ, Китаем, Ираном и Северной Кореей, однако, отметил политолог, на такие шаги Россия идти не готова.
Что касается вопроса о новых российских территориях, позиция страны остается «бескомпромиссной». Ни Крым, ни новые территории Россия не намерена отдавать. Также РФ не пойдет на заморозку конфликта по Украине. «Вопрос очень скрупулезный, непростой», — заявил Блохин. Следовательно, как отметил американист, прошедшие и предстоящие раунды переговоров между Россией и Штатами, продолжительность которых порой достигает 10-12 часов, будут включать в себя обсуждение всех многочисленных деталей и нюансов.
Ранее американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс в интервью ТАСС выразил мнение о том, что переговоры между Россией и США продвигаются успешно и могут привести к отмене американских санкций против РФ. Он отметил, что не видит значительных рисков для России в связи с политикой американского президента Дональда Трампа по поводу таможенных тарифов, поскольку они не должны серьезно затронуть РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.