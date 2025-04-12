12 апреля 2025

Эксперты назвали сумму, которую нужно накопить каждому россиянину

Доцент Валишвили: финансовая подушка безопасности должна составлять три зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Финансовая подушка безопасности поможет пережить непростые времени с наименьшими последствиями
Финансовая подушка безопасности поможет пережить непростые времени с наименьшими последствиями Фото:

В РФ финансовая подушка безопасности для граждан в среднем составляет 145 тысяч рублей, что для многих ниже минимально необходимых трех месячных зарплат. О том, как сформировать резерв, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили.

«Если расходы бюджета содержат только регулярные платежи и траты на продукты питания, оплату коммунальных услуг, проездной и связь, достаточно трехкратного объема месячного дохода, чтобы обеспечить стабильную жизнь в тяжелый период», — поделилась мнением эксперт в беседе с «Прайм». Если есть кредиты, то сумма в 145 тысяч рублей должна быть выше.

Аналитики ЦБ в прошлом году подсчитали, россияне в среднем зарабатывают 88 тысяч рублей в месяц. Валишвили советует регулярно откладывать по 10% от зарплаты или иного дохода, чтобы сформировать подушку безопасности.

Использование инструментов семейных накоплений научит граждан России с детства планировать свои финансы. В результате можно заработать «вторую пенсию», передает «Национальная служба новостей». О том, какие выплаты ожидают россиян в мае этого года, напоминает RT.

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В РФ финансовая подушка безопасности для граждан в среднем составляет 145 тысяч рублей, что для многих ниже минимально необходимых трех месячных зарплат. О том, как сформировать резерв, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили. «Если расходы бюджета содержат только регулярные платежи и траты на продукты питания, оплату коммунальных услуг, проездной и связь, достаточно трехкратного объема месячного дохода, чтобы обеспечить стабильную жизнь в тяжелый период», — поделилась мнением эксперт в беседе с «Прайм». Если есть кредиты, то сумма в 145 тысяч рублей должна быть выше. Аналитики ЦБ в прошлом году подсчитали, россияне в среднем зарабатывают 88 тысяч рублей в месяц. Валишвили советует регулярно откладывать по 10% от зарплаты или иного дохода, чтобы сформировать подушку безопасности. Использование инструментов семейных накоплений научит граждан России с детства планировать свои финансы. В результате можно заработать «вторую пенсию», передает «Национальная служба новостей». О том, какие выплаты ожидают россиян в мае этого года, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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