12 апреля 2025

BBC: Россия сбила украинский F-16

BBC: украинский F-16 был сбит российской ракетой
© Служба новостей «URA.RU»
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В крушении самолета винят российскую ракету
В крушении самолета винят российскую ракету Фото:

Украинский самолет F-16 был сбит, предположительно, российской ракетой. Об этом пишет BBC Украина. 

«Всего по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета с наземного комплекса С-400, либо ракета класса „воздух-воздух“ Р-37», — сказал собеседник издания.

Источник исключает «дружественный огонь» в этой ситуации. По его словам, в той зоне, где выполнял задачи истребитель, не могло быть работы украинских систем ПВО.

Командование воздушных сил Украины сообщило о гибели пилота истребителя F-16 12 апреля. Расследованием происшествия займется специальная комиссия.

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Украинский самолет F-16 был сбит, предположительно, российской ракетой. Об этом пишет BBC Украина.  «Всего по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета с наземного комплекса С-400, либо ракета класса „воздух-воздух“ Р-37», — сказал собеседник издания. Источник исключает «дружественный огонь» в этой ситуации. По его словам, в той зоне, где выполнял задачи истребитель, не могло быть работы украинских систем ПВО. Командование воздушных сил Украины сообщило о гибели пилота истребителя F-16 12 апреля. Расследованием происшествия займется специальная комиссия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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