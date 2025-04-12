BBC: Россия сбила украинский F-16

Украинский самолет F-16 был сбит, предположительно, российской ракетой. Об этом пишет BBC Украина.
«Всего по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета с наземного комплекса С-400, либо ракета класса „воздух-воздух“ Р-37», — сказал собеседник издания.
Источник исключает «дружественный огонь» в этой ситуации. По его словам, в той зоне, где выполнял задачи истребитель, не могло быть работы украинских систем ПВО.
Командование воздушных сил Украины сообщило о гибели пилота истребителя F-16 12 апреля. Расследованием происшествия займется специальная комиссия.
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