Россиян предупредили о высоком штрафе за сорванную вербу

За повреждение зеленых насаждений, включая вербу, установлен штраф в размере от 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы РФ.
«Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей», — передает РИА Новости слова представителей пресс-службы. Сорванная на территории, находящейся под особым охраняемым статусом, ветка вербы может привести к еще большему штрафу.
В контексте предстоящего Вербного воскресенья, которое в 2025 году отмечается 13 апреля, эта информация особенно актуальна. Вербное воскресенье, известное также как Вход Господень в Иерусалим, традиционно связано с использованием веток вербы.
Ранее россиян призвали не бояться роста цен на яйца к Пасхе, пишет «Национальная служба новостей». Так, в 2025 году не ожидается обычного увеличения стоимости яиц к празднику. Снижение цен обусловлено восстановлением после кризиса, вызванного птичьим гриппом, и достаточным производственным потенциалом.
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