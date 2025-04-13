Россиян предупредили о высоком штрафе за сорванную вербу

За повреждение вербы грозит штраф от 3,5 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Москвичей предупредили о штрафах от 3,5 тысячи рублей за повреждение вербы
Москвичей предупредили о штрафах от 3,5 тысячи рублей за повреждение вербы Фото:

За повреждение зеленых насаждений, включая вербу, установлен штраф в размере от 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы РФ.

«Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей», — передает РИА Новости слова представителей пресс-службы. Сорванная на территории, находящейся под особым охраняемым статусом, ветка вербы может привести к еще большему штрафу.

В контексте предстоящего Вербного воскресенья, которое в 2025 году отмечается 13 апреля, эта информация особенно актуальна. Вербное воскресенье, известное также как Вход Господень в Иерусалим, традиционно связано с использованием веток вербы.

Ранее россиян призвали не бояться роста цен на яйца к Пасхе, пишет «Национальная служба новостей». Так, в 2025 году не ожидается обычного увеличения стоимости яиц к празднику. Снижение цен обусловлено восстановлением после кризиса, вызванного птичьим гриппом, и достаточным производственным потенциалом.

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За повреждение зеленых насаждений, включая вербу, установлен штраф в размере от 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы РФ. «Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей», — передает РИА Новости слова представителей пресс-службы. Сорванная на территории, находящейся под особым охраняемым статусом, ветка вербы может привести к еще большему штрафу. В контексте предстоящего Вербного воскресенья, которое в 2025 году отмечается 13 апреля, эта информация особенно актуальна. Вербное воскресенье, известное также как Вход Господень в Иерусалим, традиционно связано с использованием веток вербы. Ранее россиян призвали не бояться роста цен на яйца к Пасхе, пишет «Национальная служба новостей». Так, в 2025 году не ожидается обычного увеличения стоимости яиц к празднику. Снижение цен обусловлено восстановлением после кризиса, вызванного птичьим гриппом, и достаточным производственным потенциалом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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