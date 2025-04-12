12 апреля 2025

Освобожденные из тюрьмы в Тунисе россияне рассказали о своем самочувствии

У освобожденных тунисскими властями россиян нет серьезных заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Александру Кузнецову в суде Центрального района. Челябинск, замок, тюрьма, решетка, суд, клетка
Граждан РФ задержали в конце прошлого года Фото:

Освобожденные из тунисской тюрьмы россияне не страдают от тяжелых заболеваний. Но общее состояние еще предстоит проверить. В столичном аэропорту Домодедово 12 апреля приземлился борт со второй группой из трех российских граждан, задержанных в Тунисе. Своим переживаниями они поделились с журналистами.

На вопрос о самочувствии освобожденные ответили так: «Еще предстоит выяснить. Тяжелого ничего нет. Не чувствуем, чтобы у нас что-то болело. Но очень много вшей, еще клопы. Это отдельная история про клопов». Прилетевших из Туниса россиян цитирует РИА Новости.

Россияне рассказали, что их задержали в ноябре за то, что они использовали картон вместо традиционных занавесок на окнах. Им не предоставили переводчика с арабского, пишет RT. Арестованных подозревали в терроризме, передает «Национальная служба новостей». Сами освобожденные в шутку назвали содержание в тюрьме «путешествием».

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Освобожденные из тунисской тюрьмы россияне не страдают от тяжелых заболеваний. Но общее состояние еще предстоит проверить. В столичном аэропорту Домодедово 12 апреля приземлился борт со второй группой из трех российских граждан, задержанных в Тунисе. Своим переживаниями они поделились с журналистами. На вопрос о самочувствии освобожденные ответили так: «Еще предстоит выяснить. Тяжелого ничего нет. Не чувствуем, чтобы у нас что-то болело. Но очень много вшей, еще клопы. Это отдельная история про клопов». Прилетевших из Туниса россиян цитирует РИА Новости. Россияне рассказали, что их задержали в ноябре за то, что они использовали картон вместо традиционных занавесок на окнах. Им не предоставили переводчика с арабского, пишет RT. Арестованных подозревали в терроризме, передает «Национальная служба новостей». Сами освобожденные в шутку назвали содержание в тюрьме «путешествием».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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