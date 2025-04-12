Освобожденные из тюрьмы в Тунисе россияне рассказали о своем самочувствии

У освобожденных тунисскими властями россиян нет серьезных заболеваний

13 апреля 2025 в 01:16 Размер текста - 17 +

Граждан РФ задержали в конце прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Освобожденные из тунисской тюрьмы россияне не страдают от тяжелых заболеваний. Но общее состояние еще предстоит проверить. В столичном аэропорту Домодедово 12 апреля приземлился борт со второй группой из трех российских граждан, задержанных в Тунисе. Своим переживаниями они поделились с журналистами. На вопрос о самочувствии освобожденные ответили так: «Еще предстоит выяснить. Тяжелого ничего нет. Не чувствуем, чтобы у нас что-то болело. Но очень много вшей, еще клопы. Это отдельная история про клопов». Прилетевших из Туниса россиян цитирует РИА Новости. Россияне рассказали, что их задержали в ноябре за то, что они использовали картон вместо традиционных занавесок на окнах. Им не предоставили переводчика с арабского, пишет RT. Арестованных подозревали в терроризме, передает «Национальная служба новостей». Сами освобожденные в шутку назвали содержание в тюрьме «путешествием». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Освобожденные из тунисской тюрьмы россияне не страдают от тяжелых заболеваний. Но общее состояние еще предстоит проверить. В столичном аэропорту Домодедово 12 апреля приземлился борт со второй группой из трех российских граждан, задержанных в Тунисе. Своим переживаниями они поделились с журналистами. На вопрос о самочувствии освобожденные ответили так: «Еще предстоит выяснить. Тяжелого ничего нет. Не чувствуем, чтобы у нас что-то болело. Но очень много вшей, еще клопы. Это отдельная история про клопов». Прилетевших из Туниса россиян цитирует РИА Новости. Россияне рассказали, что их задержали в ноябре за то, что они использовали картон вместо традиционных занавесок на окнах. Им не предоставили переводчика с арабского, пишет RT. Арестованных подозревали в терроризме, передает «Национальная служба новостей». Сами освобожденные в шутку назвали содержание в тюрьме «путешествием».