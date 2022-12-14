14 декабря 2022
13 декабря 2022

В двух городах Тюменской области отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, мороз
При этом в Тюменском районе занятия не отменяли Фото:

В Тобольске и Ишиме (Тюменская область) для школьников с первого по четвертый класс объявили актированный день. Об этом сообщают пресс-службы администраций городов.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха 15.12.2022, занятия в очном режиме 1 смены в 1-4 классах образовательных учреждений города отменяются», — написано в официальной группе мэрии Тобольска в соцсети «ВКонтакте». Такое же оповещение опубликовали в паблике администрации Ишима.

Ученики из Тюменского района отправятся в общеобразовательные учреждения, у них актированный день не объявлен. При этом Тюмени это не касается, так как там перевели школьников на дистанционное обучение. Решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. В городе сейчас зафиксировано превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ.

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В Тобольске и Ишиме (Тюменская область) для школьников с первого по четвертый класс объявили актированный день. Об этом сообщают пресс-службы администраций городов. «В связи с низкой температурой наружного воздуха 15.12.2022, занятия в очном режиме 1 смены в 1-4 классах образовательных учреждений города отменяются», — написано в официальной группе мэрии Тобольска в соцсети «ВКонтакте». Такое же оповещение опубликовали в паблике администрации Ишима. Ученики из Тюменского района отправятся в общеобразовательные учреждения, у них актированный день не объявлен. При этом Тюмени это не касается, так как там перевели школьников на дистанционное обучение. Решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. В городе сейчас зафиксировано превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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