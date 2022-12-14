В двух городах Тюменской области отменили занятия

15 декабря 2022 в 06:51 Размер текста - 17 +

При этом в Тюменском районе занятия не отменяли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске и Ишиме (Тюменская область) для школьников с первого по четвертый класс объявили актированный день. Об этом сообщают пресс-службы администраций городов. «В связи с низкой температурой наружного воздуха 15.12.2022, занятия в очном режиме 1 смены в 1-4 классах образовательных учреждений города отменяются», — написано в официальной группе мэрии Тобольска в соцсети «ВКонтакте». Такое же оповещение опубликовали в паблике администрации Ишима.



Ученики из Тюменского района отправятся в общеобразовательные учреждения, у них актированный день не объявлен. При этом Тюмени это не касается, так как там перевели школьников на дистанционное обучение. Решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. В городе сейчас зафиксировано превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ.

В Тобольске и Ишиме (Тюменская область) для школьников с первого по четвертый класс объявили актированный день. Об этом сообщают пресс-службы администраций городов. «В связи с низкой температурой наружного воздуха 15.12.2022, занятия в очном режиме 1 смены в 1-4 классах образовательных учреждений города отменяются», — написано в официальной группе мэрии Тобольска в соцсети «ВКонтакте». Такое же оповещение опубликовали в паблике администрации Ишима. Ученики из Тюменского района отправятся в общеобразовательные учреждения, у них актированный день не объявлен. При этом Тюмени это не касается, так как там перевели школьников на дистанционное обучение. Решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. В городе сейчас зафиксировано превышение порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ.