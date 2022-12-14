Предприниматели Нижневартовска помогут жильцам разрушенного дома

15 декабря 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Жителям разрушенного дома помогут купить мебель и бытовую технику Фото: Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске (ХМАО) бизнес-сообщество поможет жителям, пострадавшим от взрыва газа в доме на улице Мира, 6а, купить мебель и бытовую технику. Руководитель депутатского центра при торгово-промышленной палате Сергей Землянкин на заседании профильных комиссий думы города заявил, что предприниматели готовы также оказать финансовую помощь, передает корреспондент URA.RU. «Наши предприниматели приняли решение оказать финансовую и физическую помощь людям, которые пострадали в трагедии. У нас просьба к администрации — подготовить список всего необходимого: кому-то нужны мебель, одежда, бытовая техника. Мы готовы и будем помогать», — сообщил Землянкин. По словам Землянкина, предприниматели помогали и при разборе завалов, как реально, так и финансово. Вице-мэр по экономике и финансам Ирина Мурашко сообщила, что администрация предоставит списки, чтобы жильцам разрушенного дома могли помочь приобрести необходимое по запросу. «Мы понимаем, что мебель и бытовая техника нужна, готовы совместно с вами отработать этот вопрос», — прокомментировала инициативу Мурашко. Ранее URA.RU писало о покупке жилья для маневренного фонда в Нижневартовске. В двадцать квартир в новостройках переселят жителей пострадавшего от взрыва газа дома.

В Нижневартовске (ХМАО) бизнес-сообщество поможет жителям, пострадавшим от взрыва газа в доме на улице Мира, 6а, купить мебель и бытовую технику. Руководитель депутатского центра при торгово-промышленной палате Сергей Землянкин на заседании профильных комиссий думы города заявил, что предприниматели готовы также оказать финансовую помощь, передает корреспондент URA.RU. «Наши предприниматели приняли решение оказать финансовую и физическую помощь людям, которые пострадали в трагедии. У нас просьба к администрации — подготовить список всего необходимого: кому-то нужны мебель, одежда, бытовая техника. Мы готовы и будем помогать», — сообщил Землянкин. По словам Землянкина, предприниматели помогали и при разборе завалов, как реально, так и финансово. Вице-мэр по экономике и финансам Ирина Мурашко сообщила, что администрация предоставит списки, чтобы жильцам разрушенного дома могли помочь приобрести необходимое по запросу. «Мы понимаем, что мебель и бытовая техника нужна, готовы совместно с вами отработать этот вопрос», — прокомментировала инициативу Мурашко. Ранее URA.RU писало о покупке жилья для маневренного фонда в Нижневартовске. В двадцать квартир в новостройках переселят жителей пострадавшего от взрыва газа дома.