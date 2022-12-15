Тюменский избирком дополнит федеральный закон важной поправкой

Председатель регионального избиркома Игорь Халин заявил о намерении дополнить федеральное законодательство Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Избирательная комиссия Тюменской области готовит поправку к федеральному закону, регламентирующему выборы. Орган хочет на законодательном уровне закрепить обучение всех членов участковых избирательных комиссий перед выборами и уже разрабатывает обучающую программу. Об этом URA.RU во время круглого стола, посвященного избирательным процессам в регионе, сообщил председатель областного избиркома Игорь Халин.

«В связи с предстоящим формированием в 2023 году значительного количества участковых избирательных комиссий в новых составах, представляется необходимым организовать и провести обучение всех членов участковых избирательных комиссий. Предпочтительным является обучение в очой форме с практическими занятиями и решением тематических задач. Предлагаю обратить особое внимание не только на правовое обучение, но и на занятия стрессоустойчивости и психологической подготовки членов или хотя бы руководителей избирательных комиссий», — заявил Халин.

Члены участковых избирательных комиссий назначаются сроком на 5 лет. В 2023 году в Тюменской области пройдет масштабное переформирование территориальных и участковых избирательных комиссий. Их новый состав будет работать на выборах губернатора Тюменской области.