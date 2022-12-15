15 декабря 2022

В Пермской филармонии сыграют музыку из компьютерной игры «Ведьмак». Видео

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Пресс-подход по случаю 100-летия уникального ансамбля
Музыка из игры переедет в филармонию Фото:

В концертном зале Пермской филармонии симфонический оркестр исполнит саундтреки из популярной компьютерной игры «The Witcher» (Ведьмак). Организаторы обещают погрузить слушателей в атмосферу «захватывающих приключений, жестоких заговоров и коварных интриг, магии и любви, которыми наполнена вселенная польского писателя Анджея Сапковского», — говорится на сайте проекта «Неоклассика».

«Зрителей ждут лучшие, самые завораживающие музыкальные темы из знаменитой игры в исполнении камерного симфонического оркестра CAGMO. Прозвучат и фрагменты саундтрека группы Percival, творчество которой целиком и полностью построено на культуре древних славян», — сообщается в анонсе.

Музыканты дадут несколько концертов в Перми 18 декабря и 4 февраля. Билеты стоят от 1300 до 3500 рублей.

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В концертном зале Пермской филармонии симфонический оркестр исполнит саундтреки из популярной компьютерной игры «The Witcher» (Ведьмак). Организаторы обещают погрузить слушателей в атмосферу «захватывающих приключений, жестоких заговоров и коварных интриг, магии и любви, которыми наполнена вселенная польского писателя Анджея Сапковского», — говорится на сайте проекта «Неоклассика». «Зрителей ждут лучшие, самые завораживающие музыкальные темы из знаменитой игры в исполнении камерного симфонического оркестра CAGMO. Прозвучат и фрагменты саундтрека группы Percival, творчество которой целиком и полностью построено на культуре древних славян», — сообщается в анонсе. Музыканты дадут несколько концертов в Перми 18 декабря и 4 февраля. Билеты стоят от 1300 до 3500 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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