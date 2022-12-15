15 декабря 2022

Коммерсантам запретили наживаться на рекламе с челябинским губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Фотографию Алексея Текслера незаконно использовали в рекламе по списанию кредитов Фото:

Управление федеральной антимонопольной службы по региону пресекло распространение незаконной рекламы с изображением фотографии губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом 16 декабря URA.RU заявили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Размещение контекстной рекламы услуг кредитной амнистии с фотографией губернатора Челябинской области в интернет-СМИ прекращено. В результате распространения такой рекламы потребители могли быть введены в заблуждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ранее злоумышленники ставили на рекламный баннер по списанию долгов изображение Алексея Текслера. Если пользователь кликал на ссылку, то она вела на стороннюю страницу с предложением платных услуг по списанию кредитов.

Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.

Управление федеральной антимонопольной службы по региону пресекло распространение незаконной рекламы с изображением фотографии губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом 16 декабря URA.RU заявили в пресс-службе антимонопольного ведомства. «Размещение контекстной рекламы услуг кредитной амнистии с фотографией губернатора Челябинской области в интернет-СМИ прекращено. В результате распространения такой рекламы потребители могли быть введены в заблуждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее злоумышленники ставили на рекламный баннер по списанию долгов изображение Алексея Текслера. Если пользователь кликал на ссылку, то она вела на стороннюю страницу с предложением платных услуг по списанию кредитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...