Коммерсантам запретили наживаться на рекламе с челябинским губернатором

Управление федеральной антимонопольной службы по региону пресекло распространение незаконной рекламы с изображением фотографии губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом 16 декабря URA.RU заявили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
«Размещение контекстной рекламы услуг кредитной амнистии с фотографией губернатора Челябинской области в интернет-СМИ прекращено. В результате распространения такой рекламы потребители могли быть введены в заблуждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Ранее злоумышленники ставили на рекламный баннер по списанию долгов изображение Алексея Текслера. Если пользователь кликал на ссылку, то она вела на стороннюю страницу с предложением платных услуг по списанию кредитов.
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