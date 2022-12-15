Коммерсантам запретили наживаться на рекламе с челябинским губернатором

16 декабря 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Фотографию Алексея Текслера незаконно использовали в рекламе по списанию кредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление федеральной антимонопольной службы по региону пресекло распространение незаконной рекламы с изображением фотографии губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом 16 декабря URA.RU заявили в пресс-службе антимонопольного ведомства. «Размещение контекстной рекламы услуг кредитной амнистии с фотографией губернатора Челябинской области в интернет-СМИ прекращено. В результате распространения такой рекламы потребители могли быть введены в заблуждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее злоумышленники ставили на рекламный баннер по списанию долгов изображение Алексея Текслера. Если пользователь кликал на ссылку, то она вела на стороннюю страницу с предложением платных услуг по списанию кредитов.

Управление федеральной антимонопольной службы по региону пресекло распространение незаконной рекламы с изображением фотографии губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом 16 декабря URA.RU заявили в пресс-службе антимонопольного ведомства. «Размещение контекстной рекламы услуг кредитной амнистии с фотографией губернатора Челябинской области в интернет-СМИ прекращено. В результате распространения такой рекламы потребители могли быть введены в заблуждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Ранее злоумышленники ставили на рекламный баннер по списанию долгов изображение Алексея Текслера. Если пользователь кликал на ссылку, то она вела на стороннюю страницу с предложением платных услуг по списанию кредитов.