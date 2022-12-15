15 декабря 2022

Экс-чиновница получила руководящий пост в структуре Тюменского госуниверситета

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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
После ухода из органов власти Надежда Сабаева перешла на работу в ТюмГУ (архивное фото) Фото:

Бывшая директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева получила должность директора в филиале Тюменского государственного университета — Ишимском педагогическом институте имени Петра Ершова. Информация представлена на сайте образовательного учреждения.

«Руководство Ишимского педагогического института имени Петра Ершова. Директор филиала — Сабаева Надежда Ивановна», — говорится на сайте учреждения.

Надежда Сабаева имеет ученое звание доцента, также она кандидат биологических наук. Свое первое образование она получила в 1999 году, в институте, который в настоящее время возглавляет.

Ранее URA.RU писало, что Сабаева уволилась из органов власти. В ноябре она покинула должность директора департамента по социальным вопросам администрации Ишима.

Агентство направило запрос в пресс-службу Тюменского государственного университета, филиалом которого является Ишимский пединститут. URA.RU попросило прокомментировать назначение Надежды Сабаевой, а также пояснить, каким образом происходил отбор на должность. Ответ ожидается.

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Бывшая директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева получила должность директора в филиале Тюменского государственного университета — Ишимском педагогическом институте имени Петра Ершова. Информация представлена на сайте образовательного учреждения. «Руководство Ишимского педагогического института имени Петра Ершова. Директор филиала — Сабаева Надежда Ивановна», — говорится на сайте учреждения. Надежда Сабаева имеет ученое звание доцента, также она кандидат биологических наук. Свое первое образование она получила в 1999 году, в институте, который в настоящее время возглавляет. Ранее URA.RU писало, что Сабаева уволилась из органов власти. В ноябре она покинула должность директора департамента по социальным вопросам администрации Ишима. Агентство направило запрос в пресс-службу Тюменского государственного университета, филиалом которого является Ишимский пединститут. URA.RU попросило прокомментировать назначение Надежды Сабаевой, а также пояснить, каким образом происходил отбор на должность. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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