Экс-чиновница получила руководящий пост в структуре Тюменского госуниверситета

Бывшая директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева получила должность директора в филиале Тюменского государственного университета — Ишимском педагогическом институте имени Петра Ершова. Информация представлена на сайте образовательного учреждения.
«Руководство Ишимского педагогического института имени Петра Ершова. Директор филиала — Сабаева Надежда Ивановна», — говорится на сайте учреждения.
Надежда Сабаева имеет ученое звание доцента, также она кандидат биологических наук. Свое первое образование она получила в 1999 году, в институте, который в настоящее время возглавляет.
Ранее URA.RU писало, что Сабаева уволилась из органов власти. В ноябре она покинула должность директора департамента по социальным вопросам администрации Ишима.
Агентство направило запрос в пресс-службу Тюменского государственного университета, филиалом которого является Ишимский пединститут. URA.RU попросило прокомментировать назначение Надежды Сабаевой, а также пояснить, каким образом происходил отбор на должность. Ответ ожидается.
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Бывшая директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева получила должность директора в филиале Тюменского государственного университета — Ишимском педагогическом институте имени Петра Ершова. Информация представлена на сайте образовательного учреждения. «Руководство Ишимского педагогического института имени Петра Ершова. Директор филиала — Сабаева Надежда Ивановна», — говорится на сайте учреждения. Надежда Сабаева имеет ученое звание доцента, также она кандидат биологических наук. Свое первое образование она получила в 1999 году, в институте, который в настоящее время возглавляет. Ранее URA.RU писало, что Сабаева уволилась из органов власти. В ноябре она покинула должность директора департамента по социальным вопросам администрации Ишима. Агентство направило запрос в пресс-службу Тюменского государственного университета, филиалом которого является Ишимский пединститут. URA.RU попросило прокомментировать назначение Надежды Сабаевой, а также пояснить, каким образом происходил отбор на должность. Ответ ожидается.