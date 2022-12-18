Куйвашев срочно вылетит в Москву ради встречи с Путиным

Губернатор Свердловской области примет участие в заседании Госсовета с президентом РФ

Евгения Куйвашева ждут два больших мероприятия в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Как сообщил URA.RU два источника, глава региона с середины недели будет работать в столице. Там у Куйвашева запланированы совещание с администрацией президента России и заседание Госсовета с участием руководителя страны.

«Губернатор во вторник-среду [20-21 декабря] улетит в Москву. В первый день пройдет семинар-совещание в администрации президента, а 22-го будет Госсовет с участием президента», — раскрыл собеседник в областной власти. По данным другого источника URA.RU, вместе с Куйвашевым в Москве будет работать политический вице-губернатор Олег Чемезов. Они значатся в списке из 130 чиновников, приглашенных на заседание одной из комиссий Госсовета.

В свердловском департаменте информполитики лишь заявили URA.RU, что «губернатор, как правило, принимает участие в заседаниях» Госсовета. Ранее Кремль официально анонсировал, что расширенное заседание Госсовета состоится 22 декабря. На нем в очном формате выступит президент Путин.

7 декабря глава государства включил Куйвашева в состав президиума Госсовета. Вместе с ним в структуру вошли губернаторы еще шести российских регионов. До этого момента Куйвашев был «простым» членом Госсовета. В предыдущий раз глава Свердловской области вылетал в Москву ради мероприятия с Путиным 30 сентября, когда президент выступал с речью о вхождении в состав России новых регионов.