Оборонный завод зовет пермяков на работу с длинным отпуском

За вредные условия труда работникам положен дополнительный отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-Авиадвигатель», объявило о наборе сотрудников. Заводу нужны рабочие, в том числе занятые на производстве с применением вредных веществ. За это обещают предоставить дополнительный отпуск. Соответствующие объявления предприятие разместило на сайте Headhunter и в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Завод примет на работу маляра, занятого на работах с применением вредных веществ третьего класса опасности. Основные должностные обязанности: обработка деталей краской, работа с ацетоном. Второй список вредности, работнику положен дополнительный отпуск 14 календарных дней. Зарплата — от 27 тысяч рублей на руки», — говорится в описании вакансии.

В объявлениях на Headhunter также сообщается, что предприятию требуются токари, слесари, программисты и другие специалисты. Средний уровень предлагаемых заводом заработных плат — от 40 тысяч рублей, окончательные суммы обговариваются на собеседовании.

Предприятие «ОДК-Авиадвигатель», входящее в состав госкорпорации «Ростех», является разработчиком двигателей для самолетов Ил-96, Ту-204, Ту-214, Ил-76МФ. Также завод производит газотурбинные установки для энергетики и газоперекачки.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагает работу вахтой оборонный завод в Калуге. Предприятие готово предоставить новым сотрудникам проживание в гостинице в центре города, а также компенсацию проезда.