Экстренные службы в городе ЯНАО перевели на усиленный режим из-за непогоды

Мэр Лабытнанги поручила перевести экстренные службы на усиленный режим работы из-за погодных условий

20 декабря 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды произошло внеплановое отключение света Фото: Размик Закарян © URA.RU Из-за сильного ветра и штормового предупреждения экстренные службы в Лабытнанги (ЯНАО) перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщила глава города Марина Трескова. «По моему поручению службы экстренного реагирования переходят на усиленный режим работы. „Ресурсники“ должны обеспечить работу аварийных бригад», — написала мэр в своем telegram-канале. Трескова подчеркнула, что власти города держат ситуацию на особом контроле. «Вижу ваши сообщения в социальных сетях по поводу внепланового отключения света. Уверяю, энергетики работают в круглосуточном режиме и стремятся как можно быстрее их завершить», — добавила она. Ранее сообщалось, что в округе ожидается метель и туман. По информации синоптиков, температура воздуха сегодня, 20 декабря, может опуститься до -31 градуса. Ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Из-за сильного ветра и штормового предупреждения экстренные службы в Лабытнанги (ЯНАО) перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщила глава города Марина Трескова. «По моему поручению службы экстренного реагирования переходят на усиленный режим работы. „Ресурсники“ должны обеспечить работу аварийных бригад», — написала мэр в своем telegram-канале. Трескова подчеркнула, что власти города держат ситуацию на особом контроле. «Вижу ваши сообщения в социальных сетях по поводу внепланового отключения света. Уверяю, энергетики работают в круглосуточном режиме и стремятся как можно быстрее их завершить», — добавила она. Ранее сообщалось, что в округе ожидается метель и туман. По информации синоптиков, температура воздуха сегодня, 20 декабря, может опуститься до -31 градуса. Ветер с порывами до 17 метров в секунду.